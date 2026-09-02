Manu Fajardo explica la postura del Betis con Fofana, fichado por el Sevilla, y saca pecho: "Hemos mejorado la plantilla"

Aunque reconoce un debe en las salidas, el director deportivo valora muy positivamente la planificación y apunta el motivo por el que no se lanzaron a por el mediocentro

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, ha valorado durante la presentación de Troy Parrot y Dani Ceballos la planificación después de haber recibido críticas por el resultado final una vez echado el cierre a la ventana estival.

En este sentido, se le cuestionó en varias ocasiones por los reproches y, aunque aseguró aceptarlos de cara a mejorar, se mostró satisfecho por el trabajo realizado en este último mercado.

“Cualquier plantilla es mejorable, pero gran parte de la plantilla es la que volvió a llevar al Betis a Champions y creemos que hemos mejorado considerablemente la plantilla. Las sensaciones son positivas, pero las notas al final de la temporada. Jugadores de la talla de Natan y Abde siguen, así que contentos”, señaló el alto ejecutivo sevillano, que sí admitió un error en la planificación, en relación a las salidas.

Fajardo reconoce falta de contundencia en las salidas

“Es necesaria la autocrítica, cuando termina el mercado hay que valorar qué se ha hecho bien y no del todo bien, hay que ser exigentes. Por supuesto que yo soy exigente y autocrítico y a veces a la hora de dar salidas de jugadores hay que tener una postura fuerte que no hemos tenido. De ahí se aprende y a trabajar desde la máxima exigencia”, apuntó Fajardo, que, eso sí, quiso recordar la situación actual del club ante las críticas que ha recibido a nivel personal.

"Venimos de jugar una final europea, con jugadores de importancia y jerarquía incuestionable. Hay que esforzarse y analizar. Como bético acepto la crítica y la encajo bien, y como director deportivo soy consciente de que siempre va a existir”, apuntó Fajardo, que descarta fichar en el mercado libre por una razón obvia: "No podemos fichar en el mercado libre, porque no tenemos fichas disponibles".

"Un jugador como Fofana podía pisar la trayectoria de Facunda Bernal"

Además, el director deportivo se le preguntó por el hecho de que Youssouf Fofana había sido vinculado con el Betis y que finalmente firmó por el Sevilla como fichaje 'bomba' en el último momento. Fajardo reconoció esa posibilidad, pero también que habían cerrado ya la puerta a otro pivote

“En los últimos días siempre aparecen operaciones, como Fofana u otros jugadores. En la dirección deportiva siempre hemos tenido claro que la apuesta para el pivote era Bernal y entendíamos que un jugador como Fofana podía pisar su trayectoria. Es verdad que de cara a mercados venideros es importante tener fichas disponibles en las últimas horas por si aparecen opciones apetecibles”, indicó.

Amrabat y la petición de Pellegrini de un pivote

En este mismo contexto se le preguntó tanto por la petición expresa de Pellegrini de un pivote defensivo en la recta final como por la opción de Amrabat. "Amrabat es jugador de Ajax. A él y a Annas, su agente, les deseo la mejor de las suertes. Espero que el fútbol nos permita reencontrarnos en la elite", apuntó Fajardo, satisfecho con las opciones para el doble pivote más allá de las declaraciones públicas del Ingeniero: "Tenemos a Bernal y a Roca, y las sensaciones son positivas".