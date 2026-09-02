Ángel Haro responde a las críticas por Pablo García y al "derrotismo", acepta dos errores del Betis y revela oferta por Abde: "Nos rogó que le dejáramos salir"

El presidente bético se mostró vehemente en su explicación de la venta del canterano y reivindicó "la situación envidiable del Betis", a la par que explicó por qué rechazaron la propuesta por el marroquí

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios en la presentación de Troy Parrott y Dani Ceballos y ha respondido con rotundidad a las críticas a la planificación y ha salido al paso con vehemencia sobre las informaciones vertidas sobre la salida de Pablo García que tanta polémica ha generado. Además, ha reconocido la oferta por Abde y admitido, como autocrítica, que, quizás, se podría haber cerrado alguna salida más.

En este sentido, después de asegurar que su valoración "es positiva" y que siguen confiando plenamente en Manu Fajardo, quiso aclarar que la salida de Pablo García no tenía relación alguna con la llegada de Ceballos y que en ningún casi forzaron el adiós del canterano.

"Es rotundamente falso que el Betis haya empujado a Pablo García"

"La plusvalía que se ha producido no afecta al límite salarial, por lo que no era dos asuntos relacionados. Es rotundamente falso que el club ha empujado a Pablo. Él entendía que era el momento de salir, nos llegó a rogar que le dejáramos salir. El Betis ha escuchado ofertas, la primera del Hull City no era adecuada por la forma de pago y el último día ellos nos dicen lo del Racing. Seguimos creyendo en su proyección y por eso nos quedamos con el 50% y un derecho de tanteo, pero no comparto la información que hemos empujado a salir", indicó Haro, que insistió en este asunto y habló de la posibilidad del Arsenal apuntada por el Racing hoy mismo.

"El padre reconoce en una entrevista que quería salir. Y lo entendemos, que quiera minutos, y no hemos tenido prisa. Su salida también abre la puerta a otro canterano como Morante", apuntó el presidente, que añadió: "Al Racing lo traen los agentes y nos dicen lo del Arsenal, pero nadie del club nos llamó. Es lógico que en el Racing hablen de otras cifras, pero rondan lo que se ha dicho, junto a variables por objetivos".

A colación de las sensaciones que dejó esta venta en el beticismo y cómo ha condicionado las opiniones sobre la planificación, Haro fue contundente y afirmó que en ningún caso compra el derrotismo que percibe en parte de la afición.·

Haro responde al "derrotismo" por la planificación

"Poco puedo decir sobre la gestión de expectativas de cada uno, pero soy hombre de números y somos el cuarto club que más ha invertido en esta temporada y a quinta plantilla d emayor coste, muy cerca del cuarto, y tenemos jugadores impensables en otros tiempos... No quiero que suene al 'me estáis exigiendo que me estáis cansando', pero no comparto en absoluto este derrotismo. El Betis está en una situación deportiva envidiable. En cuanto tengamos dos resultados buenos, todo cambiará", indicó el presidente bético, que explicó cómo se ha gestionando la llegada de Ceballos.

"Teníamos una hoja de ruta, con prioridades en ciertas posiciones y si se cumplía habría hueco para Ceballos. Muchas veces se pregunta dónde está el dinero, y lo cierto es que tener la quinta plantilla de LaLiga no se sostiene con ingresos ordinarios, hacen falta plusvalías", indicó el presidente justo antes de reconocer la oferta por Abde: "Llegó la oportunidad de gran venta con Abde, pero había que pedir la cláusula, no se llegó y decidimos mantenerlo. Sinceramente, creo que tenemos mejor equipo que el curdo pasado".

Eso sí, admitió que "con respecto a la planificación ha faltado alguna salida y ha podido faltar una gran venta, pero la oferta llegó a final por un puntal y el club decidió no acometerla", a la par que dejó claro que poco pueden hacer si un futbolista no desea salir.

"Tenemos que respetar los contratos, les hemos buscado opciones muy interesantes a los jugadores que no contaban y nos habría gustado que las aceptaran, pero hay que respetar la legalidad y si no quieren irse poco podemos hacer. Podemos rescindir, sí, pero hay que pagar contrato completo", explicó.