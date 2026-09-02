El ofertón del Everton que el Betis rechazó a última hora por Abde

A la desesperada, tras caérsele varias opciones, el conjunto de la Premier League se lanzó a por el extremo marroquí, pero la entidad verdiblanca no se movió de su postura: cláusula de rescisión o nada

El 'deadline' del mercado de fichajes en el Real Betis tuvo como grandes protagonistas a Pablo García, que abandonó entre lágrimas la Ciudad Deportiva tras consumarse su traspaso al Racing de Santander, y Dani Ceballos, cuyo regreso fue oficializado más de una hora después de echar la persiana de la ventana de transferencias en LaLiga, a ser llegar como agente libre. Pero en las oficinas verdiblancas hubo muchas más actividad en una jornada frenética, con llamadas, ofrecimientos y ofertas concretas sobre la mesa.

Se intentaron varias salidas en vano y algunas aún podría producirse

Hasta el último momento, la entidad de Heliópolis intentó abrir un mayor espacio en su límite salarial para tratar de contentar a Manuel Pellegrini con el pivote que ha venido reclamando. Para ello, se trabajó en las salidas de Álvaro Fidalgo e Iker Losada, que aún podrían marcharse a ligas extranjeras donde el plazo para fichar sigue abierto. También en la de Nelson Deossa, que igualmente podría hacer todavía las maletas, pues el interés del Club América sigue latente y en México el plazo seguirá abierto hasta el 11 de septiembre. E incluso hubo un tanteo de Boca Juniors a Lo Celso, que como el colombiano y Marc Roca insistió en su deseo de no salir.

Nada por Natan, pero sí por Ez Abde

Pero más allá de esos nombres a los que la dirección deportiva abrió sin resultado las puertas, también se produjeron movimientos por un intocable como Ez Abde, después de que también saliese a la luz el interés del Manchester City y el FC Barcelona por el brasileño Natan. Así lo reconoció días atrás su agente, André Cury, aunque no hubo sorpresas en este sentido que obligasen a cambiar la hoja de ruta.

En su caso, el internacional marroquí también fue sondeado por varios conjuntos de la Premier League en la recta final del mercado, después de que fuese seguido meses atrás por el Newcastle o el Aston Villa. En esta ocasión, por su parte, lo se esperaba era una ofensiva del Crystal Palace, pero el conjunto londinense no traspasó finalmente al senegalés Ismaïla Sarr, pese al interés del Liverpool, y no realizó ese movimiento.

El Everton puso 43 millones de euros; el Betis exigió 60

El que sí pasó a la acción fue el Everton, que llegó a ofrecer 43 millones de euros, según informa Mundo Deportivo. El club de Liverpool vio cómo se le escapaba entre los dedos el fichaje de Folarin Balogun, del Monaco, tras haber pasado incluso el reconocimiento médico. Para ello había traspasado a Beto, a la Fiorentina, e Iliman Ndiaye, al Manchester City, por lo que a la desesperada se lanzaron al mercado por el crack bético tras fracasar también en sus intentos por Joshua Zirkzee (Manchester United) y Tammy Abraham(Aston Villa), sin encontrar mejor suerte con el extremo norteafricano.

Manu Fajardo tanteó por si acabo a Yeremay Hernández

En el seno del club bético temían que pudiese llegar alguna oferta por su extremo y, por ello, Manu Fajardo tanteó a posibles relevos, desvelando el diario Marca un sondeo de última hora para conocer las condiciones de una posible salida del extremo Yeremay Hernández, del Deportivo de La Coruña. Pero no hubo dudas al rechazar la propuesta del Everton, pues en todo momento la postura fue firme al remitir a su cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

El FC Barcelona se habría llevado un buen pellizco

En el trasfondo de esta decisión, además del escaso margen existente para acudir al mercado y firmar a un relevo de garantías para uno de los pesos pesados de la plantilla, reside el hecho de que no todo el dinero habría ido a parar a las arcas heliopolitanas. No en vano, una parte de su hipotético traspaso se lo llevaría el FC Barcelona, que conserva en torno al 20% de la plusvalía (todo lo que sobrepase los 75 millones de euros abonados en su día), aunque el porcentaje concreto depende de la cuantía del traspaso y oscila entre el 16% y el 27%.