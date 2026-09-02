Dani Ceballos arroja cautela en su reestreno con el Betis: "No estoy al 100%, intentaré estar lo más rápido posible"

El canterano verdiblanco ha sido presentado en la tarde de este miércoles como nuevo jugador del cuadro verdiblanco hasta 2029, uno de los regresos que más se ha hecho esperar durante los años que su culebrón ha durado

Hay amores que duran toda una vida. Ese es el comienzo de una de las canciones de Manuel Carrasco, cuando la melancolía y el recuerdo vencen ante cualquier otra cosa. Y es una de las bandas sonoras que puede servir para definir el que ha sido el regreso de Dani Ceballos a la que siempre fue su casa, el Real Betis. Los caminos no siempre son sencillos, y los propios amores tienen sus momentos fuertes y débiles. Pero, como ha dicho Ángel Haro, cuando dos quieren, siempre se acaba obteniendo un resultado positivo. Ese ha llegado, con el reencuentro del utrerano con el equipo de sus amores.

El canterano utrerano ha sido presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a las siete y media de la tarde, cuando el sol seguía asomándose por el Benito Villamarín. Durante el acto, se ha visto al centrocampista muy emocionado, más si cabe cuando ha aparecido un vídeo de su pareja con la que acaba de tener dos hijos. Las palabras de agradecimientos han sido constantes y ha intentado, de todas de las maneras, hacer que nadie se quedase atrás en esos agradecimientos. La rueda de prensa ha servido para conocer varios detalles, algunos muy importantes sobre su actividad física.

La implicación de Ceballos desde el día uno

ESTADIO Deportivo ha sido uno de los pocos medios que ha podido captar la llegada del canterano a la ciudad de Sevilla, empezando un día que ha sido intenso desde que pisase Sevilla por primera vez alrededor de las ocho y media de la mañana. "Ha sido un día duro, ayer hablé con Manu y le dije que quería entrenar hoy, mientras cerramos la operación dormí dos o tres horas, quería estar a las 7 en el avión y entrenar, he podido hablar con el míster y dejarle claro que estoy disponible para cuando me necesite, ha sido un verano largo entrenando en solitario, es cierto que no estoy al 100% e intentaré estar lo más rápido posible. Pellegrini es el que manda, tiene la llave del club y tenemos que respetar su decisión".

Las cosas únicas del destino. El viernes se enfrentará a su exequipo y hay ganas por ver ese recibimiento en La Cartuja. "Solamente con decir que vengo con ambición y humildad de cambiar pitos por aplausos me toca demostrarlo en el campo y daré el máximo posible. Frente al Madrid un partido duro y complicado y ojalá poder sacar los tres puntos e ir a Francia con buena energía y sensaciones. Compite con todos los clubes de tú a tú"

El regreso al equipo de sus amores, algo que vio sin miedo

Su llegada al club verdiblanco no se puede decir que haya sido algo de coser y cantar. El culebrón Ceballos viene siendo protagonista durante muchos veranos hasta que, por fin, los caminos se han visto destinados a encontrarse. "Siento felicidad, alivio e ilusión. Es lo que siento ahora mismo, he soñado con estar aquí, nunca me fui, siempre estuvo en mi corazón, el Madrid era el mejor por historia y títulos, ahora en mi casa y donde quiero estar, se ha concretado este año y qué mejor vuelta que a un Betis de Champions con ganas de trabajar y llevarlo a lo más alto", declaró.

"Miedo nunca tuve en que se cayera la operación, mantuve siempre el hilo de contacto con el club y me transmitían tranquilidad sabiendo los momentos del mercado. Se podría haber hecho en el pasado, pero cuando todo se alinea se ha hecho, mi familia ha sido fundamental, mi hija me dijo que me guiara por el corazón, las niñas son lo que más feliz me hacen, Ángel cuando nacieron me mandó el carnet de socias para ellas, siempre he sentido el cariño del club y afición. Cuando ves el Betis en el Villamarín y en La Cartuja se te pone la piel de gallina y quiero volver dentro del campo y devolver esa confianza y ese cariño".

Su encuentro con uno de los nombres del día

También una de las cuestiones que ha sido protagonista hoy, por motivos evidentes, ha sido el adiós de Pablo García. El canterano abandonó la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre lágrimas, siendo una imagen que ha dado la vuelta al mundo entero. Como curiosidad, ambos han coincidido en el aeropuerto, ya que la hora de despegue de Pablo y llegada de Ceballos eran similares. De cara a su nueva etapa, ha querido darle un claro mensaje. "A Pablo le digo que disfrute del fútbol, es uno de los nuestros, se ha criado aquí, ha elegido el camino correcto, es lo que él quería y esperemos que le vaya bien y haga los máximos goles posibles y todos los béticos estaremos feliz", finalizó.