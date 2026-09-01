Mercado de Fichajes 2026, última hora del cierre del mercado en directo | Real Madrid, Atlético, Barça, Sevilla, Betis y todos los movimientos en LaLiga
Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el cierre de mercado de fichajes en LaLiga y en las principales ligas europeas: Ligue 1, Premier League y Serie A
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Las negociaciones entre el Chelsea y el Manchester City por Enzo Fernández avanzan por buen puerto. El futbolista ya habría dado luz verde al traspaso, según informa Matteo Moretto
El Sunderland cierra el fichaje de Kevin Danso, del Tottenham. El central llegará cedido con una obligación de compra por 25 millones de euros
El Sevilla maneja dos escenarios para la salida de Fabio Cardoso en este último día de mercado: rescisión o Arabia Saudí. De forma paralela, el conjunto nervionense negocia la cesión de Giménez
¿Qué movimientos quedan pendientes en los equipos de LALIGA? Aquí te lo contamos con detalle
El Sevilla se centra ahora en la búsqueda de extremos, su gran objetivo tras encontrar al delantero: se mueve por Félix Correia, Gonçalo Borges y Sorriso
Harvey Elliott ya está en Valencia para firmar por el conjunto che. Corberán recibe su primer regalo del último día de mercado para mejorar a su Valencia y poder mejorar ese inicio de temporada tan dubitativo
Carlos Álvarez está muy cerca de marcharse al Club Ámerica de México. El jugador del Levante apuntaba a salir por no contar mucho para Luis Castro y entrar en su último año de contrato y parece que México puede ser su destino
En el Betis, lo único que parece claro es la salida de Gonzalo Petit al Cádiz como cedido. El uruguayo seguirá cogiendo experiencia en el fútbol español y podrá obtener la nacionalidad española la próxima temporada.
En las últimas horas del día de ayer pudimos conocer que el Sevilla ya tiene a un delantero encarrilado para acompañar a Robbie Ure. Tras los intentos por Harder, Ratkov o Deivid Washington, finalmente será el belga Lucas Stassin. Se espera su llegada a la capital hispalense este martes
Muy buenos días. Ya estamos por aquí para contarte todo lo que pase en este apasionante último día del mercado de fichajes
El mercado de fichajes va llegando a su fin tras un verano con varios culebrones abiertos. Los nombres de Julián Álvarez, Rodri Hernández o Dani Ceballos han sido de los más involucrados en esto de los culebrones, pero otros muchos movimientos se han producido desde el 1 de julio y ya sólo quedan horas para echar el cierre y no volver a pensar en negociaciones hasta el 1 de enero. Se esperan unas últimas horas frenéticas con muchas operaciones pendientes en muchos equipos. Cada vez es más habitual ver estos últimos días como una oportunidad de hacer negocio y encontrar algunas gangas y muchos equipos esperan para tratar de cerrar sus necesidades al mejor precio posible.
¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en las grandes ligas europeas?
Como ocurre cada temporada, cada liga tiene sus horarios y sus calendarios marcados y no coinciden entre ellas. Basándonos en las cinco grandes ligas europeas -Bundesliga, Ligue 1, Premier League, Serie A y LALIGA- hay varias diferencias. En el caso de la liga alemana, el mercado ya puso su punto final en la noche del día 31 de agosto, por lo que, salvo alguna salida de algún jugador que se haya quedado en el limbo, no se esperan movimientos. En LALIGA, el mercado cerrará a las 23:59 de la noche. Mismo momento que lo hará la liga inglesa, aunque diferente hora debido al huso horario. La Premier echará la persiana a las 23:00, hora británica. En la Serie A, el mercado pondrá su punto y final a las 20:00, al igual que lo hará en la Ligue 1.
En ESTADIO Deportivo seguiremos en directo todos los detalles de este cierre de mercado de fichajes, informando al detalle sobre todo lo que ocurra en estas últimas horas de mercado, prestando especial atención a clubes como Sevilla FC o Betis, con mucha tela que cortar todavía. O los tres grandes de LaLiga - Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid- y el resto de movimientos en Europa. Con las diferentes horas de cierre, algunas operaciones pueden quedarse en el aire y romperse en el último momento. Nos espera un apasionante día de final de mercado, que apunta a ser muy movido debido a las necesidades de muchos equipos mostradas en las primeras jornadas.
El peligro de los mercados extranjeros
Estaremos atentos también a posibles movimientos relacionados con las ligas exóticas como la MLS, Arabia Saudí, Turquía o México, cuyos cierres son más tardíos y alguna operación podría quedar abierta todavía. En el caso de la liga estadounidense, cierra el día 2 de septiembre, luego vendría la de Turquía, que lo hace el 4 y dejarían los últimos turnos para Arabia Saudí, el 6, y México, el 15. Algunos descartes que se queden en el limbo podrían seguir teniendo sus oportunidades de salir a una de esas ligas.