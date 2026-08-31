Petit se marcha cedido al Cádiz, aún se estudia la venta de Rodrigo Marina y aprietan por llevarse a N'Goran

El uruguayo ya ha pasado el examen médico en la ciudad deportiva y su salida es un hecho, solo a falta de la oficialidad. Mientras tanto, el goleador canterano aún valora la posibilidad de dar el salto al fútbol profesional y cuenta con varios equipos interesados, siendo Rayo Vallecano y FC Barcelona los que pretenden al joven central

El Real Betis ha instalado su cuartel general en estas últimas horas del mercado de fichajes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Desde allí se trabaja vía telefónica, se recibe a representantes e incluso a jugadores, como ha sido el caso de Gonzalo Petit. El delantero uruguayo es uno de los descartes que hará las maletas (el otro es Iker Losada) y ESTADIO Deportivo ha cazado su salida de las instalaciones verdiblancas, pudiendo conocer esta redacción que su cesión al Cádiz está hecha, solo a falta de que ambos clubes la hagan oficial.

El Cádiz gana la partida al no cuajar las opciones de un traspaso al extranjero

También han acudido al improvisado 'bunker' bético los doctores del club, por lo que el charrúa ya habría pasado incluso el reconocimiento médico para no demorar más su marcha al Nuevo Mirandilla. Allí buscará seguir fogueándose en la Categoría de Plata al no concretarse finalmente las opciones de traspaso que aparecieron con el interés del Midtjylland danés y el Olympique de Lyon, pudiendo además acceder a la nacionalidad española una vez que cumpla su segundo de residencia en nuestro país.

Dicha vía habría permitido recuperar la inversión realizada el pasado verano, cuando se pagaron 4,5 millones de euros al Nacional de Montevideo por el 85% de su pase (más otros 2,5 millones en variables que no se han cumplido). Pero a sus 19 años, en el seno del club heliopolitano confían en su progresión y han optado por un nuevo préstamo del charrúa, que ni siquiera había podido ser inscrito esta campaña al estar las tres plazas de extracomunitarios ocupadas (con Natan, Antony y el propio Deossa).

Cesión sin opción de compra pero con posibles penalizaciones

Tras marcharse ya cedido la pasada temporada (primero al Mirandés y desde enero en el Granada), el punta nacido en Carmelo había regresado con la esperanza de poder convencer a Manuel Pellegrini. Pero pese a participar en algunos choques de pretemporada, y más allá de la mencionada traba legal, lo cierto es que todas las partes son conscientes de que lo mejor para su progresión es buscar minutos en otro destino.

En Segunda división no le han faltado 'novias'. Pese a caerse la opción del Leganés, que pareció por momentos la más adelantada, también ha sido sondeado por Sporting de Gijón, Valladolid, Albacete y, más recientemente, por Córdoba, Tenerife y Ceuta. Pero finalmente ha sido el Cádiz el que se ha llevado el gato al agua, mediante un préstamo sin opción de compra en el existen cláusulas de penalización económica si no juega un número determinado de encuentros, como indica Al final de La Palmera.

Los agentes de Rodrigo Marina, en la Coudad Deportiva: el Betis le pone precio

De forma paralela, además, los agentes de Rodrigo Marina también ha estado en la Ciudad Deportiva para tratar su futuro. Así, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que su salida en estas últimas horas del mercado es una posibilidad, siendo valorado por el Real Betis su traspaso en dos millones de euros, pues no se contempla su cesión. De hecho, se la ha ofrecido al mismo tiempo la renovación, pero el goleador del filial apura sus opciones para dar el salto al fútbol profesional y no competir este curso, a sus 20 años, en Segunda RFEF.

Semanas atrás llegó a estar muy cerca su venta al Avellino, de las Serie B italiana, por 800.000 euros fijos, 200.000 en bonus y el 30% de una futura venta. Pero ahora el precio es superior al no quedar apenas margen para suplirlo. Además, ha habido muchos más clubes interesados y algunos aún siguen atentos. Así, también ha sido relacionado con el Moreirense y el Alverca de Portugal, el Pafos chipriota, los filiales de FC Barcelona, Real Madrid y Celta de Vigo, y varios equipos de Segunda división, como Ceuta, Granada y, precisamente, el Cádiz.

El Betis ya rechazó ofertas de Segunda división por N'Goran

Del mismo modo, otra de las perlas que podría abandonar el Betis Deportivo es el central Jean Emmanuel N'Goran. El marfileño, que llegó en enero del pasado año al Juvenil A procedente del Young African Promises de su país, ha tenido propuestas de Segunda división que han sido rechazadas por el Real Betis durante todo el verano, como las de Albacete y Córdoba. Pero según informa el periodista Ángel García (@Cazurreando). Pero en estas últimas horas pugnan por hacerse con sus servicios el Rayo Vallecano, que ya se llevó a Gnangoro Bouare, y el filial del FC Barcelona.