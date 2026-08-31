El Betis contacta con el Barça por Marc Casadó y no se mueve por ahora por Johnny Cardoso

En La Cartuja trabajan en las salidas para poder firmar al pivote (y a Dani Ceballos) y ya existen conversaciones por el centrocampista catalán. Otro que encajaría a la perfección es el estadounidense, pero desde su entorno afirman a ESTADIO Deportivo que no ha sido tanteado

El reloj avanza para acercarse al final del mercado, lo que sucederá este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas, y en el Real Betis tratan de encajar las piezas que permitan componer el puzle final de una plantilla a la que le faltan dos refuerzos. Ya se ha contado que el objetivo es repatriar a Dani Ceballos y firmar también al pivote exigido por Manuel Pellegrini. Pero con las salidas previstas de Iker Losada, Gonzalo Petit y Pablo García (esta última no tan segura), no da para ambos. Se necesita generar más espacio en el ajustado límite salarial y para ello se contempla ya la marcha de Álvaro Fidalgo, sin descartar tampoco del todo la de Nelson Deossa.

La intención del Barça y la idea del Betis: cesión con opción de compra

Mientras tanto, Manu Fajardo va adelantando trabajo dentro del ajustado escenario económico en el se mueve a estas horas. Una vez que Sofyan Amrabat se cansó de esperar y decidió irse al Ajax de Ámsterdam, el nombre que ha ganado fuerza para convertirse en ese "mediocentro posicional" que tanto anhela 'Ingeniero 'es el de Marc Casadó. Sin sitio en el FC Barcelona, donde no cuenta para Hansi Flick, el catalán ve con agrado la posibilidad de recalar en La Cartuja, aunque no se trata de una vía sencilla.

Según ha informado El Chiringuito, ya se han producido los primeros contactos entre clubes, aunque desde la Ciudad Condal apuntan que la operación aún anda lejos de concretarse. Principalmente, porque la intención inicial del club azulgrana sigue siendo la de un traspaso definitivo que le permita ingresar ahora una importante cantidad de dinero (su valor de mercado es de 18 millones de euros según Transfermarkt) y al mismo tiempo conservar un porcentaje importante de sus derechos de cara al futuro.

El Real Betis, por su parte, trabaja a marchas forzadas para abrir el necesario hueco en el LCPD y poder responder a las exigencias económicas de la entidad culé, si bien su idea a priori es la de intentar hacerse con el catalán mediante una cesión con opción de compra. Eso, según las fuentes citadas, pues el especialista en el mercado, Matteo Moretto, asegura de forma tajante que Cadadó no es una opción para el Real Betis.

La competencia del Bayer Leverkusen

Otro problema añadido, en cualquier caso, sería la competencia existente. Durante todo el verano, ha habido clubes que se han acercado al internacional español (en dos ocasiones), especialmente desde Turquía y Alemania. Y en este último país, el Bayer Leverkusen sigue interesado y sí estaría dispuesto a afrontar un traspaso, siendo un destino que tampoco ve con malos ojos el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor.

Johnny Cardoso, sin protagonismo con Simeone

A sus 22 años, Marc Casadó acumula 75 encuentros en la elite desde que dio el salto al primer equipo blaugrana, si bien esta campaña no ha entrado en ninguna de las dos convocatorias ligueras de Flick. La pasada sí participó en 34 choques a las órdenes del alemán, si bien la mayoría lo hizo saliendo desde el banquillo, alcanzando así los 1.397 minutos de juego, en los que firmó una asistencia.

Pero es lógico pensar que, descartado también el milanista Youssouf Fofana, Fajardo maneja más alternativas. Y uno de los primeros nombres que se viene a la mente de muchos es el de Johnny Cardoso, que no necesaria adaptación alguna y ya mostró un gran nivel como verdiblanco.

Traspasado el pasado verano al Atlético de Madrid por 24 millones de euros más cinco en bonus, el estadounidense se vio lastrado por las lesiones en su primer curso en el Metropolitano, alcanzando finalmente los 1.715 minutos repartidos en 30 partidos. Esta campaña, por su parte, está lejos por ahora de ser protagonista en los planes de Diego Simeone, que apenas le ha concedido cinco minutos en las tres primeras jornadas de LaLiga. Pero desde su entorno aseguran a ESTADIO Deportivo "por el momento" no ha habido movimientos desde La Cartuja, por lo que parece descartado dado lo cerca que se encuentra ya el 'deadline'.