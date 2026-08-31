Lopetegui no se olvida de Isco y pone en valor su paso por el Sevilla: "Al 50% fue de los jugadores más importantes. Ahora lo disfruta el Betis"

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, ha hablado en exclusiva con ESTADIO Deportivo sobre su etapa en el Sevilla FC y el desempeño de Isco Alarcón en el conjunto nervionense. El técnico vasco ha resaltado el cariño que le tiene como persona a uno de los jugadores que más le han hecho disfrutar del fútbol. Un cariño y una amistad que perdurarán en los años.

Isco es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más queridos en la ciudad de Sevilla por su gran vínculo y relación con la afición del Real Betis. El malagueño está presente en la espalda de la mayoría de los béticos cada domingo en La Cartuja. Desde su llegada a Heliópolis ha cosechado el cariño de la mitad de la ciudad. La otra no lo recuerda con especial cariño.

Lo que sucedió en el Sevilla FC con Isco

Julen Lopetegui repasó en exclusiva para ESTADIO Deportivo el paso de Isco por el Sevilla FC cuando él estaba en el banquillo hispalense. El malagueño llegó por expresa petición del técnico vasco. “Lógicamente, el hecho de que Isco viniera a Sevilla obedecía al interés personal absolutamente nuestro de que estuviera y a que también, lógicamente, Monchi se convenció de que era bueno que viniera”, explicó Julen Lopetegui. Varios meses después, en enero, rescindió su contrato con el club ya sin su principal valedor cerca de él, ya que Lopetegui fue destituido en octubre de 2022.

Ahora, 4 años después, Julen Lopetegui habla para este periódico sobre la etapa del de Arroyo de la Miel en el Sevilla FC y lo importante que fue para él. “Creo que en el tiempo que estuvo y estando al 50%, fue de los jugadores más importantes que tuve en ese arranque inicial. No te puedo contestar qué es lo que sucedió después, yo no estaba allí”, terminó zanjando el vasco sobre la inesperada salida de Isco.

El cariño de Julen Lopetegui a Isco

El cariño que se tienen entre ambos es muy grande. Han hecho mucha carrera juntos y la mejor versión de Isco posiblemente haya sido explotada por Julen Lopetegui. Sin embargo, en el Sevilla eso no funcionó. “El Sevilla fichó a un futbolista muy, muy bueno. Ahora lo está disfrutando el Betis. Pues bueno para el Betis y bueno para Isco, porque a Isco, por encima de todo, le quiero como persona, le tengo mucho cariño y le deseo absolutamente lo mejor”, comentó Julen Lopetegui.

Un futbolista diferencial

El técnico vasco se deshizo en elogios con el malagueño: “Creo que ha sido uno de los futbolistas que más me ha hecho disfrutar en el fútbol. No solo en la etapa final en Sevilla, donde todavía no estaba al 100%, sino también en la selección española y en el Real Madrid. Hablamos de un futbolista absolutamente top”. Un cariño que mantendrán siempre de forma mutua, a pesar de que en el Sevilla FC no saliera como todos querían.