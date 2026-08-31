La Prórroga de Estadio Deportivo 4x03: Final de mercado apoteósico en Sevilla, Real Betis y Sevilla FC buscan completar sus plantillas

Programa número tres de la cuarta temporada de , presentado por José Luis Penella, y en esta ocasión con la participación de Alejandro Sáez y Pablo Casas como invitados. Las primeras derrotas de Sevilla FC y Real Betis, la defensa verdiblanca, el planteamiento de Luis García Plaza y un final de mercado apasionante en la capital hispalense para ambos equipos

Comenzamos hablando de la contundente derrota del Real Betis en el Ciutat de València. Los de Manuel Pellegrini se vieron superados ante un Levante que llegaba sin anotar un gol en sus primeros partidos de liga. Al Real Betis le endosó cinco tras su espantoso partido en defensa.

Por otro lado, comentamos la primera derrota del Sevilla FC en el curso ante un rival de ‘otra liga’ y el enfado de Luis García Plaza. José Ignacio Navarro tiene que ponerse las pilas en las últimas 48 horas de mercado para completar la plantilla hispalense.

También charlamos sobre la segunda jornada de liga, el nuevo 9 del Barça, la goleada del Madrid o el arranque del Deportivo A Coruña con Aubameyang.

Este programa es el número 149, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.