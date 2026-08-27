"El Sevilla tiene peor plantilla, pero un mejor equipo"

"Está mejor trabajada, tiene un entrenador más acorde a lo que hay y hay un trabajo mucho más realista en todas las esferas", aseguramos durante la tertulia de La Prórroga de ESTADIO Deportivo

El Sevilla FC de Luis García Plaza cerraba la semana como líder de la clasificación en Primera división, a la espera de lo que pasara después con los partidos aplazados de la primera jornada. Después de que el equipo de Luis García Plaza haya ganado sus dos primeros partidos de la temporada, los de Nervión suman un envidiable seis de seis que convierten este inicio de LaLiga en el soñado. Algo que no se vivía en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde hace cinco años, con Julen Lopetegui en el banquillo.

Después de vencer al Rayo Vallecano en el Sánchez-Pizjuán (2-1) y el Athletic de Bilbao en San Mamés (1-3), los de García Plaza suman seis puntos en dos partidos con cinco goles anotados y dos encajados; los mismos que el Real Madrid y el Real Betis.

Como era de esperar entre el sevillismo, habituado a las últimas temporadas en las que el Sevilla FC viene acostumbrándose al sufrimiento, está disfrutando de este esperanzador inicio en la 26/27, el cual desean seguir alargando este próximo sábado, ante el Atlético de Madrid en la tercera jornada de LaLiga.

La plantilla del Sevilla FC 26/27 y el objetivo de la temporada

Sobre todo esto hemos debatido en el segundo programa de la temporada de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo', presentado por José Luis Penella y con la presencia de los periodistas Alejandro Sáez y Javier Carbonero, quienes defendieron que el plantel sevillista "este año no debería de sufrir tanto" y que el curso dirá si finalmente puede "soñar con algo más" que la permanencia. Algo que, en palabras de quien firma este artículo, "todavía le viene grande".

A falta de que cierre el mercado y con varios movimientos aún por hacer por parte de la dirección deportiva del Sevilla FC que lidera José Ignacio Navarro, la pregunta ahora es clara: ¿Tiene mejor plantilla el Sevilla que el año pasado? Sáez, quien firma este artículo, lo tiene claro: no. "Yo creo que la plantilla es peor". Una afirmación rotunda a la que Penella, durante su conversación en directo durante La Prórroga de ESTADIO Deportivo, espeta: "¿Y cómo vas a soñar con algo más?".

Ante eso, la respuesta es clara: "Porque está mejor trabajada, tiene un entrenador más acorde a lo que hay y hay un trabajo mucho más realista en todas las esferas. Tanto por parte del entrenador como por parte de la dirección deportiva, que creo que es una figura que, con un perfil bajo, digámoslo así, pero que está involucrado y que sabe lo que hay".

"De hecho, cuando estaba como asistente de cordón, cuentan que al final era el que se remangaba y el que hacía el trabajo sucio; no Cordón. Por eso te digo que, sabiendo las limitaciones que hay, está mejor trabajado y hay más competitividad. Hay gente joven apretando desde abajo. Antes había estrellas, entre comillas. Pero gente con, quizá, un poco más de nombre y que estaba ahí paseándose o incluso aguantando contratos millonarios antiguos, de otra época. Yo creo que el Sevilla, pese a tener peor plantilla, es un mejor equipo porque está mejor trabajado".