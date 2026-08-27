Magnífica noticia para Luis García Plaza y más incertidumbre con Rubén Vargas en el Sevilla

Luis García Plaza cuenta por primera vez con todos sus efectivos merced a un regreso muy importante en el entrenamiento de hoy, en el que estuvo Vargas ante la demora de su salida

Con la mente puesta en el partido del sábado contra el Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la plantilla del Sevilla completó en la mañana de hoy la penúltima sesión de trabajo en la ciudad deportiva nervionense de cara a llegar a tope a la visita rojiblanca.

Sesión que deparó una magnífica noticia para Luis García Plaza tanto en cuanto, por primera vez desde que se inició la pretemporada, contó con la totalidad de sus efectivos merced a la recuperación progresiva de todos los tocados en lo que va de semana.

Juan Iglesias vuelve con el grupo y apunta al Atlético

De este modo, tras la reincorporación reciente de Marcao, Alfon González y Rubén Vargas, el preparador sevillista ha celebrado la presencia en el entrenamiento de Juan Iglesias, ausente en las sesiones anteriores. Cabe recordar que el lateral terminó el choque contra el Athletic con un fuerte golpe y que, hasta hoy, se había mantenido al margen del grupo.

Así, Iglesias debería llegar sin problemas al choque contra los colchoneros, lo que, sin duda, es un alivio para las huestes nervionenses y para el entrenador, pues se trata de una pieza clave en el sistema, como ya demostró en San Mamés con una actuación excelsa.

Rubén Vargas, uno más y ultimátum

La otra noticia relevante del entrenamiento la protagonizó Rubén Vargas, uno más en el grupo mientras continúa en el aire su futuro inmediato en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Participación matinal que aumenta la incertidumbre acerca de un traspaso que parecía cantado días atrás, pero en el que se sigue negocianndo una vez que el internacional suizo ya tiene un acuerdo con Olympiacos.

Y es que las conversaciones habrían sufrido un estancamiento por falta de entendimiento en las cifras finales, hasta el punto de que, desde Grecia, se asegura que en El Pireo le han dado un ultimátum a los nervionenses para que acepten una propuesta que rondaría los 12 millones de euros. A priori, el Sevilla se mantiene firme en sus pretensiones de obtener alrededor de 15 millones fijos y no tiene intención de ceder.

Apuesta a la baja del Bolonia

Desde Italia se apuntaba a última hora del martes que el Bolonia había irrumpido con un fuerte interés, si bien ayer diversos medios transalpinos apuntaron que la cifra de los rossoblú es inferior a la puesta sobre la mesa por los helenos, por lo que, de no subirla, no tendrá influencia en las negociaciones ni acelerará su salida. En este momento, Vargas es una opción más para Luis García Plaza de cara al partido del sábado.