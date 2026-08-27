La salida de Rubén Vargas: "Yo me lo quedaría"

La llave del mercado sevillista puede estar en la salida de Rubén Vargas. Debatimos en La Prórroga de ESTADIO Deportivo sobre lo que debería hacer el Sevilla FC con el suizo

El Sevilla FC afronta el final del mercado con varios frentes abiertos, tanto en salidas como en llegadas. La realidad es que la plantilla no está ni mucho menos completa. A Luis García Plaza le faltan jugadores y teme por alguna que otra salida que le desbarajuste aún más la corta plantilla que tiene a día de hoy. Pero a pesar de todos los nombres que sobrevuelan por Nervión, hay uno especialmente importante. Ya que la clave y la llave en este final del mercado del Sevilla FC la tiene Rubén Vargas.

Una salida que permita varias llegadas

El equipo hispalense pelea en el mercado por reforzar su ataque con un nuevo delantero. Con la cesión de Ratkov en negociaciones, parece que el serbio podría llegar a ser ese delantero. El resto de refuerzos dependen de las salidas en estos últimos cinco días de mercado de una venta por parte del club. Las opciones son simples: o sale Agoumé o, lo que menos le importaría a Luis García Plaza, sale Vargas. Esto fue lo que dijo el técnico madrileño al ser preguntado por la situación del suizo que llegó a entrenar al margen del grupo para resolver su salida: "Lo de Rubén (Vargas) hace dos días que puede estar cerca. Ojalá se solucione. Que se quede o que se vaya, pero que sepamos lo que va a pasar". Así que, si el Sevilla FC quiere acometer más llegadas, tendrá que darle salidas al suizo.

La salida de Rubén Vargas

En la prórroga de ESTADIO Deportivo, el presentador José Luis Penella lanzó una pregunta a nuestros invitados que tuvieron puntos de vista diferentes. "Al ser el jugador franquicia del Sevilla FC, ¿debería apretar el club en las negociaciones para llegar al menos a los 15 millones o no ser tan duros a la hora de negociar?". Javi Carbonero y Alejandro Sáez debatieron sobre esta pregunta formulada. Incluso este último bromeó con que, de salir Vargas, Ejuke pasaría a ser el jugador diferencial de este Sevilla FC.

Carbonero lo tenía claro, pues confía en el suizo para que se quede y que Luis García Plaza lo recupere mentalmente tras el tramo final de la pasada temporada en la que estuvo pensando exclusivamente en jugar el mundial con su selección. "Yo me lo quedaría. Otra cosa es el compromiso que pueda tener el futbolista", afirmó el redactor de ESTADIO Deportivo.

Cinco días de mercado y la posibilidad de generar plusvalía

El jugador quiere salir y al Sevilla no le importa que salga. Ya ha regresado a los entrenamientos colectivos con el grupo tras estar apartado para resolver su futuro; incluso se quedó fuera de la convocatoria del partido en San Mamés. Pero a cinco días del cierre del mercado, el suizo sigue en Sevilla y, si el club no recibe lo que estima oportuno, se quedará. Llegó por 2,5 millones de euros, por lo que una venta cercana a los 12 millones generaría plusvalía para que el club afronte este tramo final de mercado. Javier Carbonero sentenció el debate con una hipotética situación en la que el Sevilla no tendría más opción que vender al suizo: "Si llegan esos 12 millones, el Sevilla no está en condiciones de pensárselo, pero si se queda, sería un jugador muy reutilizable".