Luis García Plaza cuenta por fin la verdad sobre Vargas: ni gestión de cargas ni lesión, "está muy cerca de salir y no puede jugar"

El precipitado estreno del recién llegado Giorgi Kochorashvili, la cercana marcha de Rubén Vargas, Bryan Zaragoza esperando en Málaga para ser el sustituto del suizo, Lucien Agoumé podría ser el siguiente en salir, las escasas opciones de Marcao o Ejuke... el mercado de fichajes eclipsa la rueda de prensa previa al Athletic - Sevilla

Los entrenadores se quejan cada año de lo mismo, pero LaLiga sigue sin poner solución -más bien al contrario-. Los clubes se ven obligados a competir las tres o cuatro primeras jornadas de la temporada con el mercado estival de fichajes abierto. Con todas las consecuencias que eso conlleva, especialmente en casos como el del Sevilla FC. "No tengo jugadores para hacer cambios", ha admitido este viernes Luis García Plaza con más resignación que enfado. Por si fuera poco, el madrileño ha tenido que dejar fuera de la convocatoria para visitar al Athletic Club a Rubén Vargas y por fin ha contado la verdad acerca de las ausencias del frágil extremo suizo: "Está muy cerca de salir". A cambio, viajarán Giorgi Kochorashvili, convocado antes incluso de que su fichaje fuese anunciado oficialmente, y también Lucien Agoumé, que tiene una propuesta de Arabia Saudí y podría ser el siguiente en marcharse.

El club explicó que la ausencia de Vargas en la sesión del jueves fue porque debía seguir "un plan de gestión de cargas", la de la mañana de este viernes ha en "un problema de rodilla" una fugaz explicación; ya que esa apreciación ha desaparecido de la noticia del entrenamiento justo después de que García Plaza revelase que el motivo es que no quieren arriesgarse a que una lesión arruine un traspaso al Olympiacos FC que está muy cerca de cerrarse. En Nervión piden 15 millones de euros, los griegos están intentando acercarse, el acuerdo está muy cercano y Bryan Zaragoza -que está en Málaga a la espera de noticias tras ser descartado por el FC Bayern- es uno de los favoritos para convertirse en su sustituto.

Vargas, muy cerca de marcharse traspasado al Olympiacos

"Me dicen que Vargas está muy cerca de salir. Imagina que juega y que por eso se pierde un traspaso, tan necesitados que estamos económicamente. No, no puede viajar. Son las incongruencias de jugar con el mercado abierto", se ha quejado Luis García Plaza, quien sin entrar en nombres concretos ni mencionar a Bryan Zaragoza, ha confirmado que tan pronto como salga el mundialista suizo llegarán uno o dos extremos más: "Si sale Rubén hay que traer un sustituto. Lo mismo que si se va Ejuke o cualquier otro. Teníamos un sustituto preparado por si se iba 'Chidi', pero de momento sigue. Ya nos hace falta que entre gente sin que salga nadie, pues si encima se van, deben entrar con más motivo".

"Es una locura cómo está montado todo. Uno juega el jueves, otro juega el domingo, hay jugadores que no puedes utilizar porque a lo mejor salen y sin embargo los tres puntos valen lo mismo en las tres primeras jornadas que en las últimas. Y no sólo pasa en el Sevilla, en general, es en todos los equipos. Es un caos. Y más ahora, después del Mundial. Ojalá todo fuese más estable, más tranquilo".

"Lo de Rubén (Vargas) hace dos días que puede estar cerca. Ojalá se solucione. Que se quede o que se vaya, pero que sepamos lo que va a pasar". "Yo llevo años diciéndolo, y lo dice cualquier entrenador, pero va a seguir pasando. Da igual. Imagínate que mañana juega Rubén y se lesiona. Es una ruina para todos. Para él, para el club, para el sustituto, para el equipo... Vamos a esperar pero por estas cosas del mercado perdemos a un jugador".

Las prioridades del Sevilla en la recta final del mercado de fichajes: "Hay muchas"

"No hay una posición, hay muchas posiciones. Vamos a seguir en el mercado y a ver lo que puede deparar. Por desgracia, no somos ese club que pueda ir al mercado diciendo quiero a este, quiero al otro; voy a pagar esto, voy a pagar lo otro... Me ha tocado vivir otra época, qué voy a hacer; pero estoy acostumbrado a estas cosas: apretar el cinturón, estar a tope, trabajar con pocos recursos... Pues es lo que somos y es lo que me ha tocado en este grandísimo club".

"El Sevilla es el club más grande en el que he estado, pero con recursos limitados. Me toca eso y estoy súper mentalizado. A ver qué podemos hacer. Todo lo que podamos reforzarnos, será bueno. O sea, hay varias posiciones y la dirección deportiva lo sabe, estamos todos de acuerdo, pero todo va a depender de lo que podamos ingresar. Esperamos una semana muy movida".

Kochorashvili, convocado desde antes de llegar a Nervión

"Para este partido perdemos a Kike Salas y metemos a 'Kocha', pero no está Vargas; así que tenemos un jugador menos para disputar este partido y la situación es aún peor que la semana pasada. Espero que la próxima semana sea mejor". "Estoy contento de que se incorporen jugadores y a ver si se incorporan más. 'Kocho' va a viajar, pero va... de aquella manera. Vamos a conocerle, primero. Estará en el banquillo y lo normal es que no participe. Robbie Ure entrenó la semana pasada y jugó media parte. Ahora ya le conocemos y es uno más".

"¿La suplencia de Peque contra el Rayo? Porque no tenía jugadores para hacer cambios"

"Pues hablé con Peque, porque había hecho una pretemporada muy buena. A veces vosotros pensáis en un once titular, en quién va a jugar de inicio; pero yo pienso en todo el partido. Si hubiéramos sacado a Peque y a Isaac Romero al principio, con Jon (Guridi) de 8, ¿quién sale después?". No tengo futbolistas. No tengo cambios. Entonces, hablé con Peque y le dije que me lo iba a guardar. 'Si vamos perdiendo te saco en el descanso, espero no tener que sacarte en el descanso', le dije".

Marcao sigue sin entrar en una convocatoria y se mantiene buscando una salida

"Bueno, vamos a ver qué pasa también. Esas situaciones se tratan de una manera individual con él y hasta el día 2 de septiembre vamos a estar abiertos a que pueda pasar cualquier cosa. Marcao es jugador del Sevilla y está con nosotros, pero también estamos un poco a la expectativa de ver qué puede ocurrir con él. Ya veremos cuando termine el mercado".