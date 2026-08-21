El Sevilla ultima la preparación frente al Athletic sin Vargas y a la espera de Kochorashvili

El extremo suizo continúa siendo baja en las sesiones del club hispalense, lo que le hará ser una baja segura en San Mamés mientras que los rumores sobre su salida del club siguen adentrándose

El Nuevo San Mamés será el escenario de una nueva oportunidad para los de García Plaza, que quiere firmar un inicio de liga que permita tener optimismo entre los aficionados, a pesar de las piezas que aún faltan por llegar. La victoria frente al Rayo Vallecano, sumándose de la manera en la que se produjo, sirvió para darle una primera alegría a los sevillistas más que necesaria. Todo esto teniendo en cuenta, además, que el equipo aterrizó en la competición liguera con la necesidad de tener que alinear a varios canteranos en el once inicial. Poco a poco, la situación deberá cambiar, aunque aún eso no ha llegado.

Todo esto en un mercado que, para el club hispalense, está siendo fructífero en el apartado de salidas. Nombres importantes, como Nianzou o Jordán, ya han conseguido encontrar hueco fuera de la entidad hispalense. Algo más que positivo, ya que entre todos esos futbolistas que han salido, el club experimentará un importante ahorro económico. Ahora toca el apartado de llegadas y, en la mañana de este viernes, los sevillistas ya podrán ver a una de esas caras nuevas. Kochorashvili ya se encuentra en la ciudad de Sevilla y, en las próximas horas, posará ante los medios de comunicación antes de firmar su nuevo contrato con la entidad hispalense.

El georgiano, en los próximos días, se sumará a los entrenamientos con el Sevilla FC para convertirse en el centrocampista que Luis García Plaza tanto estaba pidiendo -y con razón-. Uno de los que no está entrenando es Rubén Vargas. El extremo suizo, que en la mañana de ayer estuvo en la charla para después marcharse al gimnasio, persiste en sus problemas en la rodilla, tal y como ha indicado el club. Por lo tanto, habrá que seguir la evolución de un jugador en el que ha puesto sus ojos el Olympiakos, aunque aún sin oferta formal a la entidad hispalense para hacerse con sus servicios. Esta puede ser una de las ventas importantes de este mercado de verano que servirá para desahogar económicamente al club, aunque no es algo necesario para poder afrontar con tranquilidad el final del mercado.

Una de las noticias claves de esta semana es Alfon González. La pasada semana ya anunciamos, en ESTADIO Deportivo, que se esperaba que se reincorporase pronto a los entrenamientos con el grupo y que, incluso, dependiendo de las sensaciones, pudiese estar en el Nuevo San Mamés. Desde el pasado jueves, está entrenando con el grupo, por lo que habrá que ver si la rueda de prensa de García Plaza arroja alguna pista sobre su paradero para el duelo en tierras vascas. El resto de bajas las conforman Marcao, Pedrosa y Cardoso; siendo estos dos últimos por descarte del entrenador. También cabe recordar que uno de los que no estará, de forma segura, es Kike Salas. El de Morón de la Frontera vio la tarjeta roja en el duelo frente al Rayo Vallecano, por lo que será una baja que tendrá que solucionar García Plaza en una plaza complicada como es San Mamés.