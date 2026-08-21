Julián Álvarez se planta: el Atlético acepta negociar su salida al Arsenal pero el jugador se niega

El clima de tensión continúa en escalada entre el futbolista y el club colchonero, resignado a perder a su estrella únicamente en favor de la Premier League, pero el argentino ha rechazado la posibilidad porque mantiene al FC Barcelona como único destino en caso de abandonar el Metropolitano; el protagonista sigue sin jugar y crece el malestar con el club rojiblanco

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid está cada día más enquistada. El delantero argentino continúa sin tener minutos en el conjunto rojiblanco mientras el mercado de fichajes sigue abierto y, aunque el club insiste en que todo responde a su puesta a punto física tras sus vacaciones posteriores al Mundial, el clima de tensión alrededor de la 'Araña' está encontrando momentos álgidos.

El último movimiento añade todavía más tensión al caso. Según informa el diario Mundo Deportivo, el Atlético habría dado un giro en su inflexible postura de no vender y estaría dispuesto a negociar el traspaso del delantero, pero con una condición muy concreta: que su destino sea su vuelta a la Premier League. El Arsenal sigue muy interesado y es la alternativa que el club colchonero sí estaría dispuesto a aceptar. El problema es que Julián Álvarez tampoco quiere regresar a Inglaterra.

Julián Álvarez solo contempla al Barça

El delantero argentino mantiene intacto su deseo de jugar en el Barça si finalmente abandona el Atlético. Esa postura ha provocado que la operación con el Arsenal no avance. El club londinense continúa interesado en hacerse con sus servicios y sigue sin bajarse de ese barco desde hace varias semanas, consciente de que puede convertirse en la mejor solución deportiva para Julián llegados a cierto punto.

La situación resulta especialmente llamativa porque el Atlético parece haber entendido que la continuidad de Julián se ha convertido en un problema difícil de gestionar. Sin embargo, desde el Metropolitano mantienen el veto a una salida rumbo al Barcelona, al que consideran un rival directo y con el que las relaciones no atraviesan precisamente su mejor momento.

El Barça, por su parte, mantiene todavía una pequeña puerta abierta, aunque ya habría asumido que la operación es prácticamente imposible en este mercado. Desde el club azulgrana se emplaza a esperar hasta la finalización de la presente semana antes de dar definitivamente por descartado al argentino.

Un pacto verbal que genera malestar

En medio de este pulso aparece otro elemento importante: el enfado de Julián con el Atlético. El argentino no quiere declararse en rebeldía ni pretende forzar su salida mediante ningún enfrentamiento abierto. De hecho, habría trasladado a sus compañeros que su compromiso con el equipo será absoluto mientras siga perteneciendo al club. Pero eso no significa que esté satisfecho con la situación.

En este sentido, incluso se apuntó a una cláusula en el contrato de Julián Álvarez que daría potestad al jugador a decidir dónde quiere ir en caso de que el club interesado, en este caso el Barça, presentase una cantidad de 120 millones de euros.

Julián considera que existió un pacto verbal con la entidad rojiblanca. En sus conversaciones pasadas con los dirigentes del club, entiende que Gil Marín se comprometió a ayudarle y acompañarle para encontrar una salida sencilla si el Barcelona terminaba llamando a su puerta. Ahora siente que ese acuerdo no se está cumpliendo.

La negativa del club a negociar con el Barça y, al mismo tiempo, su disposición a escuchar al Arsenal, ha aumentado todavía más ese malestar. Para el futbolista, la cuestión no es abandonar el Atlético a cualquier precio, sino poder cumplir el deseo que ha expresado desde hace semanas de firmar por el FC Barcelona.

Simeone sigue esperando al argentino

Mientras todo esto ocurre, Julián continúa sin jugar. El 'Cholo' Simeone, alineado de forma tajante con el club, argumenta que todavía se encuentra en proceso de puesta a punto física después de reincorporarse más tarde a la disciplina rojiblanca por sus compromisos internacionales.

El 19 de agosto, fecha del inicio de Liga colchonero, estaba marcado como una fecha importante para comprobar si Diego Simeone comenzaba a contar con él una vez arrancada la temporada. Sin embargo, el argentino se quedó fuera del estreno liguero ante el Málaga.

Ahora queda por comprobar cómo evoluciona su situación en las próximas horas y, sobre todo, qué ocurrirá cuando se acerque el cierre del mercado. El Atlético parece dispuesto a vender, pero no al Barça. Julián, en cambio, mantiene su deseo de salir, pero solo contempla al Barça. Ese choque de intereses deja el futuro de la ‘Araña’ completamente en el aire.