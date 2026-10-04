Gol de Julián Álvarez, esperpéntico amistoso de Argentina y reacción del Atlético de Madrid

El jugador argentino, al igual que su compatriota Giuilano, marcó en la goleada de la albiceleste ante una Burkina Faso que se presentó con jugadores sub 23 y que perdió por 7-0

Julián Álvarez cada vez se parece más a ese jugador que el pasado curso y el anterior enamoró al Atlético de Madrid convirtiéndose en una de las grandes esperanzas del Metropolitano para volver a tocar plata. Pero Julián Álvarez, digamos que se enemistó con la afición del Atlético de Madrid el pasado verano cuando en pleno Mundial, en la concentración con Argentina, dejó para el recuerdo futbolístico su mítica frase de "tengo un sueño".

Julián Álvarez hacía referencia a su deseo de fichar por el Barcelona, un sueño que finalmente no se cumplió tras la negativa del Atlético de Madrid a vender al club catalán por una cantidad inferior a la cláusula de rescisión. Después llegó la vuelta a la realidad para Julián Álvarez y un reencuentro muy sonado con la afición rojiblanca en el Metropolitano. Silbidos y gritos contra Julián Álvarez fue lo que le dedicó al argentino la afición del Atlético de Madrid. Ahora todo eso ha quedado atrás y Julián, en la concentración con Argentina, se ha vuelto a reencontrar con el gol después de casi tres meses.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, marca en un esperpéntico amistoso de Argentino

Julián Álvarez no fue el único protagonista del amistoso de Argentina ante Burkina Faso ya que también en clave rojiblanca, Giuliano también marcó para la albiceleste dirigida por Scaloni y además, portó el brazalete de capitán ante la ausencia de Lionel Messi. El adjetivo de esperpéntico para el amistoso de Argentina ante Burkina Faso viene dado por que la selección africana llegó a Buenos Aires con apenas seis horas de adelanto.

Además Burkina Faso se presentó ante la subcampeona del mundo en el último Mundial con un combinado plagado de jugadores sub 23 ante la negativa de los jugadores de la absoluta a viajar por existir diferencias con la Federación por el contrato para el choque. Julián Álvarez marcó el quinto ante Burkina Faso, el último de la albiceleste antes del descanso.

Con jugadores de la liga local, Burkina Faso fue un juguete en manos de Argentina pero los de Scaloni optaron por levantar el pie en el segundo tiempo aunque el resultado final fue de 7-0. A este último gol de Julián Álvarez al igual que al de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid ha reaccionado en redes sociales publicando la información referente a la participación de sus dos jugadores argentinos.

Julián Álvarez golpeando un balón con Argentina

El último gol de Julián Álvarez

Julián Álvarez no marcaba un gol desde el pasado 12 de julio cuando lo hizo en cuartos de final del Mundial en el duelo entre Argentina y Suiza. Para encontrar el último gol de Julián con el Atlético de Madrid hay que remontarse al 29 de abril en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal de Mikel Arteta. El 1-1 final no sirvió a los rojiblancos para sellar el pase a la final en la vuelta de Londres. Los ingleses vencieron por un ajustado 1-0 final.