Julián, jugador del Atlético de Madrid, vuelve donde empezó el lío con el fichaje frustrado por el Barcelona

El delantero, que dejó mejores sensaciones en el derbi ante el Real Madrid y que en Champions League repartió una asistencia, estará de inicio en el encuentro de Argentina ante Bolivia en la madrugada del 1 de octubre

Julián Álvarez ha sido sin duda el gran nombre del mercado de fichajes de verano en España. El jugador del Atlético de Madrid se convirtió en el objetivo prioritario del Barcelona tras la petición expresa de Hansi Flick para que la dirección deportiva que comanda Deco lo trajese. El Barcelona fue con todo e hizo una importante oferta por Julián Álvarez de 100 millones de euros.

El Atlético de Madrid fue tajante y se remitió a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez que asciende a 200 millones de euros. Fue ahí donde empezó un cruce de declaraciones entre ambas partes que por lo general tenían al Barcelona insistiendo en la necesidad de que los colchoneros dejasen salir a un jugador que quería llegar al Camp Nou, y al Atlético de Madrid cerrando la puerta cada vez más e incluso afirmando que no negociaría con los culés.

Julián Álvarez y la vuelta con Argentina tras el "es un sueño" del Mundial

Los rumores que luego se convirtieron en informaciones confirmadas, llegaron antes de que Julián Álvarez, en pleno Mundial con Argentina, hiciese toda una declaración de intenciones. "Venir al Barcelona siempre es un sueño", afirmó Julián Álvarez un 22 de junio en la concentración con Argentina en el Mundial. Eso activó aún más al Barcelona y enfadó notablemente al Atlético de Madrid tal y como se demostró en la vuelta del argentino al Metropolitano con una sonora pitada cada vez que intervenía en el juego.

Ahora Julián Álvarez está nuevamente concentrado con la Argentina de Scaloni. El delantero del Atlético de Madrid logró en el pasado Mundial convencer al seleccionador argentino para que le diese la camiseta de titular. Después de ser suplente ante Argelia y Austria en la fase de grupos, no dejó la titularidad en el resto de torneo mundialista, incluida la final ante España y sumando un gol cuartos de final ante Suiza.

Julián Álvarez en un entrenamiento con Argentina

Julián vuelve a la albiceleste teniendo muchas papeletas de ser titular ante Bolivia el próximo 1 de octubre a las 2 de la madrugada (hora peninsular española). Lo que si es seguro es que Julián Álvarez, a pesar de la ausencia de Messi, no portará el dorsal número '10' que históricamente ha vestido el actual jugador del Inter Miami. "Estos partidos no tenemos obligación de que alguien use la diez. Hasta que sea el partido de 'Leo' no se la daremos a nadie y después veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es", afirmó Lionel Scaloni.

La vuelta de Julián Álvarez al Metropolitano por tercera vez

Después de los tres amistosos internacionales que tiene previsto Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el delantero rojiblanco regresará al Atlético de Madrid y será Simeone el que decida si Julián Álvarez se reencuentra por tercera vez con la afición del Metropolitano. La última vez fue ante el Real Madrid y pareció por momentos que la afición rojiblanca lo había perdonado por su "sueño" de fichar por el Barcelona.