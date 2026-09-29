Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

España-Croacia y Chequia-Inglaterra destacan en una jornada de la UEFA Nations League que completa la segunda fecha de la fase de liga con diez partidos

La UEFA Nations League 2026/27 encara este martes 29 de septiembre la última jornada de la segunda fecha de la fase de liga. Después de los encuentros disputados durante el domingo y el lunes, la competición baja el telón de esta jornada con diez partidos, repartidos entre las Ligas A, B y C. El gran foco estará puesto en Sevilla, donde España recibirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La campeona del mundo afronta su segundo encuentro de esta edición después de su estreno ante Inglaterra. Al mismo tiempo, Inglaterra visitará a Chequia en el otro partido del Grupo A3.

España-Croacia, el gran partido del día

La Selección Española será uno de los grandes protagonistas de este martes. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrentará a Croacia a partir de las 20:45 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El duelo corresponde al Grupo A3, en el que también se encuentran Inglaterra y Chequia. España llega a esta segunda jornada después de vencer a Inglaterra en Wembley, mientras que Croacia inició su participación ante Chequia también con victoria. Ambos lideran el grupo y el resultado puede dejar a uno en solitario en la primera posición.

Chequia-Inglaterra, el otro duelo de la Liga A

También a las 20:45 horas, Chequia e Inglaterra se medirán en el otro encuentro del Grupo A3. Los ingleses buscan seguir avanzando en un grupo en el que España y Croacia ya marchan en las primeras posiciones tras vencer en sus primeros partidos. El resultado de este partido y el de Sevilla comenzarán a dibujar la clasificación del grupo después de las dos primeras jornadas. Inglaterra debe reaccionar ante la República Checa del español Santi Denia si quiere competir la primera plaza.

Otros ocho partidos para cerrar la segunda jornada

Además de los dos encuentros de la Liga A, la jornada ofrece otros ocho partidos con protagonismo de la Liga B y La Liga C:

Finlandia - Bielorrusia (18:00)

Moldavia - Islas Feroe (18:00)

Escocia - Suiza (20:45)

Eslovenia - Macedonia del Norte (20:45)

San Marino - Albania (20:45)

Luxemburgo - Islandia (20:45)

Bulgaria - Estonia (20:45)

Eslovaquia - Kazajistán (20:45)

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá nueve de los diez partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. RTVE y RTVE Play emitirán el España-Croacia de esta jornada en abierto.