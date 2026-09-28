La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 29 de septiembre de 2026

El España-Croacia de este martes (20:45 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán ocupa la portada de ED, que también reserva un hueco para la entrevista al bético Fran García y la situación del sevillista Vlachodimos con su selección

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes 29 de septiembre de 2026 está claramente marcada por la actualidad de la Selección Española, que ocupa el espacio principal. Los pupilos de Luis de la Fuente se medirán a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, estadio que históricamente ha sido considerado como el 'Jugador número 12' de la Selección Española. Y con ello juega la imagen principal, respaldada por el titular de "VUELVE A CASA".

El Sánchez-Pizjuán vuelve a ser casa de la Selección

El Sánchez-Pizjuán, feudo del Sevilla FC, será el escenario del encuentro, previsto para las 20:45 horas. Nervión acogerá a la Selección por vigésima octava vez en su historia y que el partido supondrá una ocasión para celebrar en territorio nacional la condición de España como doble campeona del mundo. Todo un acontecimiento deportivo de especial relevancia para la capital hispalense.

Fran García tira de ambición y apunta a la Champions

En clave local, la actualidad del Real Betis Balompié la ocupa una entrevista en exclusiva con Fran García, lateral del Betis que deja clara la ambición del conjunto verdiblanco para esta temporada. El titular lo resume todo: "¿La Champions? Imposible no hay nada”.

El resto de la portada la completan dos informaciones breves. La superior, en clave sevillista. Sobre su portero Odysseas Vlachodimos, en una situación descrita como extraña en Nervión y vinculada a la portería del equipo griego. La otra se refiere a Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. En ella se explica su presencia en el palco del estadio del Atlético.