Fran García desvela la apuesta de Manu Fajardo por llevarlo al Betis: «Fue el que hizo más fuerza»

ESTADIO Deportivo, en su entrevista exclusiva con el flamante fichaje del conjunto verdiblanco, ha podido hablar acerca de cómo se cosechó su llegada a la capital hispalense con varios protagonistas claves en la historia

El Real Betis vive un momento de su historia extraordinario, y no es una mera sensación. El equipo se encuentra disputando, por segunda vez en su historia, la máxima competición continental mientras que está firmando un espectacular arranque de liga que, por ahora, le ha hecho estar en la tercera posición de la competición doméstica. Una situación que hace que grandes nombres, cuando se les tantea para una llegada, no se lo piensen dos veces cuando es el conjunto bético el que llama a las puertas. Esta situación ya sabe lo que es vivirla Fran García que, en el pasado mes de julio, pudo aterrizar en Sevilla para ya ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

En ESTADIO Deportivo hemos tenido la oportunidad de poder charlar, en exclusiva, con el lateral del Real Betis. Sin lugar a duda, Fran García se ha ganado un hueco de excepción en los esquemas titulares del técnico chileno. Su llegada, como ya ha confesado en este medio, fue "muy rápida", teniendo que irse de un día para otro. Un hecho que muestra también algo importante, y son las ganas de poder aterrizar a este proyecto. En esta parte de la entrevista, hablará acerca de cómo se fraguó su fichaje por el Betis y quién fue la persona clave.

- En Isco ha tenido buen ayudante en el vestuario, ¿no?

Ya me habló cuando tenía la oportunidad de venir para acá. Ya lo conocía de mi etapa allí en el Madrid y, bueno, también eso ayuda a tomar una decisión.

- Imagino que con Ceballos también, ya que estaba más o menos claro que iba a venir...

Alguna vez hablé con él, pero es verdad que nunca tocamos ese tema y se quedó al margen.

- Le daría algún consejo para la ciudad, ¿no?

Todo lo que pueda aprender de gente de aquí será bienvenido.

- ¿Cómo fue esa primera llamada para venir a Sevilla?

Fue todo muy rápido, o sea que no fue algo que ya estuviera premeditado. El primer momento es verdad que Manu Fajardo ya habló con nosotros y fue de un día para otro el venir para acá.

- ¿Fue Manu Fajardo el que más insistió en su fichaje?

Creo que sí. Ya me conocía de mi época en el Rayo que coincidimos allí y fue el que hizo más fuerza para que también pudiera venir para acá.

- ¿Cuál es el punto que hace elegir al Betis por encima de otras ofertas?

Sobre todo, el hecho de tener cerca a mi gente es importante. Soy un tío muy cercano, me gusta mucho estar rodeado de mi gente. Sé que de una forma u otra los puedo tener cerca en mayor o menor medida, obviamente que no es como Madrid, pero es lo más parecido posible.

- Desde fuera, ¿cómo se ve al Betis?

Una imagen muy clara la que se traslada desde dentro y es la que tú decías: el grupo y la familia. Todo el mundo trata de ir hacia el mismo sitio y eso es lo que da realmente importancia a un grupo.

- Hablaba antes de Manu Fajardo, pero no sé si tuvo la ocasión de hablar con Pellegrini.

No, no llegué a hablar con él en ningún momento, pero ya te digo porque fue todo muy rápido también y no dio pie. Fue de la noche a la mañana prácticamente.

- Imagino que, para tomar una decisión así, la familia tiene una gran importancia.

Todo es importante y, sobre todo, cuando tomas esa decisión de tratar de estar cerca de tu gente. No es lo mismo que irte a un país extranjero, que tienes que aislarte un poco más, es todo más diferente por así decirlo. Eso cobra también importancia cuando te toca estar a un buen nivel, cuando quieres estar tú a un nivel óptimo, todo tiene su importancia.