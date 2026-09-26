F1 2026 GP de Azerbaiyán | Sigue en directo la carrera de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en el circuito urbano de Bakú, en donde parte como gran favorito para ganar George Russell. Por su parte, Carlos Sainz intenta entrar en los puntos, mientras que Fernando Alonso lucha por no acabar en la última posición

Por otro lado, Carlos Sainz luchará por entrar en los puntos, mientras que Fernando Alonso, que saldrá último, cuenta con nulas opciones por las limitaciones de su Aston Martin.

La prueba tiene como favorito a George Russell, de Mercedes, que dominó la clasificación, siendo su gran rival Charles Leclerc con el Ferrari.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 la cual comienza a las 13:00 horas.

Por su parte, Carlos Sainz saldrá desde el puesto 14 y cuenta con opciones de meterse en los puntos si la carrera le sale bien. El de Williams fue sancionado en la clasificación por culpa de una bandera amarilla.

En cuanto a los españoles, el que tiene menos opciones de hacer un buen papel es Fernando Alonso que saldrá desde la penúltima posición.

En cuanto a la lucha por la victoria, George Russell parte como el gran favorito tras dominar la clasificación con su Mercedes. Charles Leclerc saldrá segundo y su principal rival.

No hay cambios en la clasificación cuando se ha pasado el ecuador de la prueba

Todos los pilotos a boxes para cambiar neumáticos para llegar hasta el final de carrera.

Los coches se colocan detrás del Safety Car. La carrera se relanzará cuando la pista esté sin el coche de Albon.

La Fórmula 1 vuelve a la acción este mismo fin de semana, unos días después de haberse disputado el Gran Premio de España en Madrid, con la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en su capital, Bakú. Una prueba, que se disputa este sábado de manera excepcional y que comienza a las 13:00 horas, la cual está vez no cuenta como favorito con Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes y líder del mundial de pilotos, debido a que el italiano no ha dado la talla en la clasificación disputada el viernes.

El gran favorito para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 es el compañero de equipo de Andrea Kimi Antonelli, George Russell, que es el que partirá desde la pole position después de haber dominado con autoridad la clasificación.

Su principal rival es Charles Leclerc quien con su Ferrari hizo una buena calificación, terminando en segunda posición. El monegasco intentará dar el golpe en las primeras curvas para impedir que el británico se pueda escapar en las vueltas iniciales de una carrera que se llevará a cabo por las calles de la capital de Azerbaiyán.

La igualdad en la actual parrilla de la Fórmula 1, en donde Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull pueden ganar carreras, se refleja en la segunda línea de la salida de esta carrera en Azerbaiyán en donde está Oscar Piastri con su McLaren. Al mismo tiempo, también aparece un Red Bull, pero no es Max Verstappen, sino el recién regresado Isack Hadjar quién quiere demostrar que puede dar buenos resultados al equipo de la bebida energética.

En la tercera fila emergen dos potenciales ganadores que estarán a la expectativa por si pueden ganar la carrera. Lando Norris, con McLaren, y Lewis Hamilton, con Ferrari, son dos amenazas para los primeros clasificados ya que son pilotos rápidos que tienen el talento suficiente para hacer grandes remontadas.

Las grandes sorpresas de este fin de semana en Azerbaiyán, sin duda, son Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli quienes no tuvieron su mejor clasificación.

Max Verstappen se tuvo que conformar con la octava posición en la parrilla de salida tras una mala clasificación, mientras que Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la posición 16. El líder del mundial tendrá que hacer una gran remontada si quiere conseguir un buen resultado en este Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin casi opciones en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Fernando Alonso, con su Aston Martin, y Carlos Sainz, con su Williams, los dos pilotos españoles en la categoría reina del automovilismo, tienen pocas esperanzas para puntuar debido a las bajas prestaciones de sus monoplazas que actualmente son de los peores de toda la parrilla.

Fernando Alonso, con su Aston Martin, saldrá desde la penúltima posición de la parrilla de salida después de haber sido eliminado en la Q1, pero es que además el asturiano ha sido penalizado por cambiar su motor durante el fin de semana.

Por su parte, Carlos Sainz se ha metido en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pero el madrileño ha sido sancionado con cinco posiciones para la parrilla de salida tras una investigación por una infracción de bandera amarilla durante la sesión de clasificación disputada este viernes en el circuito urbano de Bakú. Por tanto, el piloto de Williams saldrá en la posición número 14.

Dónde ver por TV el Gran Premio de Azerbaiyán de Bakú de Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver única y exclusivamente por DAZN que es la propietaria de los derechos de esta competición en los últimos años en España.

La plataforma de streaming dará una amplia cobertura a la carrera que comienza a las 13:00 horas.