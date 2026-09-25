Carlos Sainz es sancionado y provoca una revolución en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán

El madrileño superó las expectativas de Williams en la 'Qualy' con su nuevo paquete de mejoras. Partía en el certamen de mañana sábado en la zona de puntos, pero finalmente ha sido sancionado duramente

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, saldrá primero este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

El británico, de 28 años, logró su duodécima 'pole' en la F1, la quinta del año, al dominar este viernes la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial-, con un minuto, 42 segundos y 526 milésimas, 837 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El español Carlos Sainz (Williams), investigado por posible irregularidad durante un periodo con bandera amarilla, iba a arrancar noveno, un puesto por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine), en una carrera que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del certamen -con 81 puntos de ventaja sobre su compañero-, afrontará desde la decimosexta plaza. El de Bolonia rompió la suspensión delantera izquierda en la primera ronda y no salió en la Q2. Finalmente, el madrileño saldrá de la zona de puntos tras ser castigado con dureza por los jueces.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero, y el francés Isack Hadjar (Red Bull) saldrán desde la segunda fila, una por delante de la que ocuparán los ingleses Lando Norris (McLaren), que defiende título, y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, arranca séptimo; en una cuarta fila que completa el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La carrera, prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros, arranca este sábado a las 15.00 horas (13.00 hora peninsular española, 11.00 GMT).

La sanción a Carlos Sainz

El madrileño, finalmente, ha sido sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla y saldrá decimocuarto este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de 32 años, que había logrado el primer pase a la tercera ronda (Q3) de la cronometrada principal para su equipo en lo que va de temporada, fue sancionado por infringir la normativa de pilotaje durante el ondeo de las banderas amarillas. La penalización del madrileño implica que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que había acabado décimo la cronometrada principal, avance un puesto y salga noveno este sábado en la capital azerbaiyana.

La Q1 se carga a Antonelli y la Q2 dicta sentencia

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza en la Q1 al golpearlo contra las barreras en la primera de las 20 curvas y, por lo tanto, no salió a pista en la Q2, donde el tailandés Alex Albon (Williams) también fue eliminado junto a Oliver Bearman, Liam Lawson, Esteban Ocon y Arvid Lindblad.

George Russell, por su parte, siguió con su pleno volviendo a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 606 milésimas, sólo 20 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que el anterior, marcó su crono con las gomas blandas y repitió el segundo puesto de la Q1.

En la primera ronda, fueron apeados Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, 'Checo' Pérez, Lance Stroll y Valtteri Bottas.

Fernando Alonso explica su objetivo este fin de semana

El piloto asturiano está viviendo otro complicado fin de semana en el Gran Circo y, tras bajarse de su monoplaza en la 'Qualy', fue tajante y sincero a la hora analizar lo que le queda por delante en Azerbaiyán: "Intentar terminar la carrera sin cometer errores como los de hoy y sin estrellar el coche. No nos jugamos muchas posiciones importantes, así que es fundamental mantener el coche en buen estado de cara al triplete. Ahora hay tres carreras (después de este sábado, el siguiente domingo en Sepang y el siguiente en Singapur), así que tenemos que cuidar las piezas de serie y cosas por el estilo".

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán

De nuevo, los Aston Martin serán, salvo novedad de última hora, los que ocupen las dos últimas posiciones en la parrilla de salida, aunque esta vez porque ambos pilotos han recibido modificaciones en su motor. Aunque de no haberlas recibido tampoco hubiese cambiado mucho la historia.

La gran sorpresa de la jornada de mañana será ver de nuevo a Antonelli tan atrás. El líder del Mundial de F1 saldrá desde la 16ª plaza al romper su vehículo en la Q1. Aunque viendo como se las gasta el joven italiano es mejor no descartarle para una nueva victoria.

Carlos Sainz, finalmente, no saldrá noveno, sino decimocuarto. Colapinto, Bearman, Lawson y su compañero de equipo, Alex Albon, son los grandes beneficiarios de dicho castigo.