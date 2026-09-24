Carlos Alcaraz comienza la Laver Cup con una gran protesta: "Hay que poner un límite, sería lo mejor"

El murciano afronta el certamen con mucha ilusión de poder recuperar muchos de los puntos perdidos en estos últimos meses. Y, además, le ha mandado un serio aviso a los organizadores del mismo

El español Carlos Alcaraz, que disputa estos días la Laver Cup en Londres, aseguró que le gustaría que pusieran un límite horario a los partidos, como las 11 de la noche, para que estos no acaben de madrugada.

El pasado US Open, en el que Alcaraz alcanzó los cuartos de final antes de perder con Ben Shelton, volvió a repetir algunos de los errores del pasado en cuanto a organización, con partidos que acabaron bien entrada la madrugada. El duelo contra Shelton, de hecho, terminó a las 3:33 de la mañana, siendo el que más tarde terminó en la historia del torneo.

"Creo que es demasiado acabar tan tarde", respondió el murciano en la zona mixta que la Laver Cup organizó antes de la primera jornada del torneo este viernes. "Mucha gente se quedó a nuestro partido, pero si se hubiera jugado antes, la pista hubiese estado llena".

"Me gustaría que se cambiara esto un poco, con un límite a las 11 para acabar o algo así, creo que sería mejor", ha subrayado el de El Palmar.

Pese a que la ATP ha incluido medidas para que no se repitan estas situaciones, siguen pasando en muchos torneos e impactan directamente en el público, que no puede quedarse hasta tan tarde, y en los tenistas, que una vez acabado el partido tienen una serie de obligaciones, como la recuperación y la atención a medios, y se van a dormir a altas horas de la madrugada, en ocasiones con partidos al día siguiente.

En las últimas semanas, Alcaraz, que se ha perdido cuatro meses de competición este año por lesión, ya ha expresado su deseo de no jugar todos los torneos, ya que el calendario está demasiado congestionado, sobre todo desde la implantación de los Masters 1000 de dos semanas.

El único torneo que tiene un límite horario para los encuentros es Wimbledon, que tiene un toque de queda para no molestar a los vecinos que provoca que no se pueda jugar más allá de las 11 de la noche.

- Dónde ver por TV la Laver Cup con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

La Laver Cup 2026 entre Europa y Resto del Mundo, en la que estarán los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se podrá ver a través de RTVE y Eurosport.

- Horas y días de la Laver Cup 2026

El viernes 25 de septiembre se abre la Laver Cup a las 14:00 horas con dos individuales. La sesión nocturna comienza a las 20:00 horas y se juega otro encuentro individual y un dobles.

El sábado 26 se repite la fórmula con los mismos horarios y la misma distribución. Sesión matinal a las 14:00 horas y nocturna a partir de las 20:00 horas.

El domingo 27 de septiembre tiene una única sesión que comienza a las 13:00 horas. Primero se juega un partido de dobles y después, si son necesarios para decidir el campeón, hasta tres encuentros individuales.

Viernes, 25 de septiembre

14:00 horas, sesión diurna: partido 1 (individuales)

A continuación: partido 2 (individuales)

20:00 horas, sesión nocturna: partido 3 (individuales)

A continuación: partido 4 (dobles)

Sábado, 26 de septiembre

14:00 horas, sesión diurna: partido 5 (individuales)

A continuación: partido 6 (individuales)

20:00 horas, sesión nocturna: partido 7 (individuales)

A continuación: partido 8 (dobles)

Domingo, 27 de septiembre

13:00 horas, sesión diurna: partido 9 (dobles)

Si es necesario, a continuación: partido 10 (individuales)

Si es necesario, a continuación: partido 11 (individuales)

Si es necesario, a continuación: partido 12 (dobles)

* Programa sujeto a cambios.

Equipos participantes: Europa y Resto del Mundo

Europa, que está dirigida en esta ocasión por el francés Yannick Noah, cuenta en sus filas con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Casper Ruud, siendo el suplente Arthur Ferry.

Por su parte, el equipo del Resto del mundo que está entrenado por Andre Agassi está conformado por Álex de Miñaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Bublik y Francisco Cerúndolo, teniendo como suplente a Ignacio Buse.