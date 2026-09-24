Fabián tira de humildad y lanza una indirecta a Mbappé y Lamine Yamal por el Balón de Oro: "La campaña la dejo para los demás"

El futbolista de la Selección española y del Paris Saint-Germain, canterano del Real Betis, ha dado sus argumentos para poder ganar el mayor premio individual que existe en el mundo del fútbol, asegurando que sería bonito que se le reconociera el trabajo que realiza sobre el terreno de juego

El Balón de Oro 2026 puede ser el premio individual que más duda genera en los últimos años. No ha habido un futbolista dominante y ni nadie que haya maravillado más que otro de manera clara con sus actuaciones individuales lo que hace que haya múltiples candidatos a ganar un galardón que otorga la prestigiosa revista France Football. Kylian Mbappé y Lamine Yamal parten como los grandes candidatos, ambos están haciendo campaña por ellos mismos en los últimos días, pero hay otros jugadores que podrían llevarse el premio, siendo uno de ellos Fabián Ruiz que cuenta con un punto a su favor: ha ganado todo con el Paris Saint-Germain y la Selección Española.

Fabián Ruiz no entra en el juego de exigir el Balón de Oro 2026, pero da sus argumentos a su favor

Fabián Ruiz, canterano del Real Betis, ha asegurado en las últimas horas, estando en la concentración de la Selección Española, que él no va a hacer campaña para ganar el Balón de Oro 2026. "Bueno que lo haga la gente. Me gusta más que la haga la gente que yo", ha afirmado en el programa Radio Estadio Noche de Onda Cero.

A pesar de ello, el centrocampista, natural de Los Palacios, ha dado sus argumentos para ganar el Balón de Oro 2026. "Creo que no hace falta que lo diga yo. Al final todo el mundo sabe los títulos que he podido ganar esta última temporada. Obviamente soy el jugador que más títulos ha ganado, pero la campaña la dejo para los demás".

Fabián Ruiz ha ganado el Mundial 2026 con la Selección Española y con el Paris Saint-Germain se ha proclamado campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de de Europa.

Por último, Fabián ha señalado que siempre es bonito que se reconozca su trabajo, siendo esa razón por la que le gustaría ganar el Balón de Oro 2026. "Obviamente a todo el mundo nos gusta ser reconocido por el trabajo que hacemos y yo creo que al final eso es algo bonito: que te reconozcan por todo el trabajo que estás haciendo. ¿Y por qué no? Ojalá poder también levantar algún día algún título individual".

Lamine Yamal y Kylian Mbappé también quieren ganar el Balón de Oro 2026

No es la primera vez que Fabián deja caer que puede ser un ganador legítimo del Balón de Oro 2026, ya lo hizo hace unas semanas atrás en una entrevista a The Athletic.

Sin embargo, el canterano del Real Betis sabe que tiene muy difícil ganarlo debido a que no tiene el impacto mediático de otros jugadores como Lamine Yamal y Kylian Mbappé que son estrellas mundiales.

Estos dos jugadores han estado haciendo campaña en las últimas semanas para llevarse el galardón.

Lamine Yamal, extremo del FC Barcelona, ha afirmado en una entrevista en Universo Valdano que merece el Balón de Oro 2026. "Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, también ha manifestado sus argumentos para ganar el premio. "Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco. De manera objetiva puedo entender a quienes voten de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo".