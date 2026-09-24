Países Bajos - Alemania: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Nations League

Países Bajos y Alemania se ven las caras el jueves 24 de septiembre en el Johan Cruyff Arena, en la primera jornada de la Nations League. Supondrá el estreno en partido oficial tanto de Xavi Hernández como de Klopp como seleccionadores

Países Bajos y Alemania protagonizarán este jueves uno de los partidos más interesantes de la primera jornada de la Nations League, competición que recordemos, Portugal es la vigente campeona y la España de Luis de la Fuente, la subcampeona y una de las máximas favoritas. El duelo entre Países Bajos y Alemania es posiblemente el más vistoso de esta primera jornada de la UEFA Nations League ya que supondrá el debut de dos técnicos en el cargo de seleccionador.

En el caso de Países Bajos, Xavi Hernández, ex jugador y técnico del Barcelona, vuelve a los banquillos después de dejar el Camp Nou en mayo de 2024. Si Xavi Hernández es capaz de transmitir su idea de fútbol a Países Bajos, la selección que antes dirigía Koeman (otro ex jugador del Barcelona) deberá ser tenida muy en cuenta. Por el lado de Alemania, también regresa a los banquillos el alemán Klopp, que regresa al rescate del combinado teutón. Klopp, que en la última ocasión en la que dirigió fue con el Liverpool, también en mayo de 2024, busca devolver a Alemania a la gloria.

Los números entre Países Bajos y Alemania

El cara a cara reciente está repartido: un triunfo de Países Bajos, dos de Alemania y dos empates en los cinco últimos cruces. El más reciente, en octubre de 2024, cuando Alemania se impuso 1-0 en la Nations League 2024-25; antes, en septiembre de 2024, Países Bajos y Alemania firmaron tablas (2-2) en la Nations League 2024-25. Este jueves, nuevo capítulo. El encuentro se jugará en el Johan Cruyff Arena el jueves 24 de septiembre y dará comienzo a las 20:45 horas.

¿Dónde ver por TV el Países Bajos - Alemania de la Nations League?

La retransmisión televisiva corre a cargo de Teledeporte y RTVE Play, con el duelo de Países Bajos y Alemania como plato del día. Se trata además de uno de los partidos que se pueden ver de forma gratuita, sin necesidad de suscripción. También se puede seguir por internet en RTVE Play, en abierto. Además en ESTADIO Deportivo podrá leer las noticias más destacadas relacionadas con este encuentro

Alineaciones probables de Países Bajos y Alemania

Países Bajos, con Xavi Hernández al frente, busca dejar atrás el revés que supuso en dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos. En esta convocatoria para la Nations League, Xavi Hernández ha dejado fuera a Depay, máximo goleador histórico de Países Bajos. Ruben van Bommel y Gjivai y Zechiël son las dos grandes novedades en la lista del ex técnico del Barcelona.

Posible once de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman; Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Alemania, con Nagelsmann en el Mundial y en el estreno de Klopp, también se quedó fuera antes de lo previsto en el Mundial. La convocatoria de Klopp está conformada por un total de 44 jugadores y según apuntó el propio técnico alemán, lo hace con la idea de "conocer a la mayor cantidad de jugadores posibles.

Posible once de Alemania: Marc-André ter Stegen; Josha Vagnoman, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Joshua Kimmich; Karim Adeyemi, Jamal Musiala, Kevin Schade; Kai Havertz.