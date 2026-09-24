"Se tienen que lesionar los tres porteros para que llamen a Álvaro Valles"

Su nulo bagaje en categorías inferiores de la selección española, clave para seguir en los planes de Luis de la Fuente o que le tenga al menos aparcado, perjudica al rinconero, sin discusión el mejor arquero de LaLiga y del resto de Europa por rendimiento, además del estilo de 'La Roja'

"Y Luis de la Fuente, por ejemplo, ha demostrado en ocasiones puntuales que prefiere volver a mirar al pasado, recuperando futbolistas que ha tenido él antes en la sub 21 o en la sub 19 cuando estaba entrenando en categorías inferiores y que, lógicamente, no habían tenido el nivel para dar el salto. El último ejemplo es el de Josep Martínez, ¿no?, al que conoce de etapas anteriores y que, a la primera que ha habido una opción con la lesión de Joan García, pues lo ha recuperado por delante de un Álvaro Valles que evidencia que lo de la meritocracia no tiene mucho sentido", opinaba Óscar Murillo en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo'.

La no convocatoria del rinconero ha sorprendido poderosamente a propios y extraños, ya que sus números, objetivamente hablando, son incuestionables. "En este caso es más flagrante por el hecho de que sí es un portero que encaja perfectamente en el estilo de la selección española, quizás de los mejores de Primera división con los pies. Mucho mejor, por ejemplo, que el portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, que ya ha ido, o que muchísimos otros. Va muy bien con los pies, lo iba ya desde que salió del Real Betis y lo tuvo Diego Román en Gerena; desde esa etapa ya era mejor que otros porteros de su edad", añade el periodista hispalense.

Sin la presión mediática suficiente

"Ha dicho que es un sueño para él, como el de cualquier futbolista. Si tardó y tuvo que dar su brazo a torcer con Isco Alarcón aquel año previo a la Eurocopa, en el que ya por la presión popular tuvo que rendirse a la evidencia y era flagrante, yo creo que va a haber muy pocas oportunidades" para Álvaro Valles, sentencia Murillo, que rescata un caso casi único en la etapa de Luis de la Fuente, recién renovado por cierto hasta 2032, como responsable de la absoluta.

"Joan García es que casi mediáticamente se lo impusieron. De hecho, la primera vez que yo recuerdo que ha convocado a cuatro porteros en una lista para dos partidos fue simplemente para que la gente se callara ya y le dejaran de meter caña por que estaba en el Barça y tenía que ir por delante de cualquier otro. Salvo contadas ocasiones, yo creo que la presión que se va a ejercer desde Sevilla no va a ser la misma y me temo que con Álvaro Valles tienen que lesionarse los tres porteros para que lo llamen", opina.

Números incontestables

Para los principales proveedores de estadísticas a nivel mundial, la ausencia del rinconero de la lista de Luis de la Fuente no se sostiene. Candidato a la mejor parada del mes para LaLiga por su doble intervención a bocajarro ante Santi Comesaña y Tajon Buchanan en La Cerámica, 'Opta' recalca que nadie ha completado más paradas (31, con un porcentaje del 81,6%) ni evitado más goles (7,4, más de cinco por encima del siguiente, precisa 'Squawka') ni dejado más veces (4) su meta imbatida.