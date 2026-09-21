Luis de la Fuente renueva hasta 2032: Su nuevo contrato y sus objetivos con la selección española

Tras el éxito en el Mundial, la Real Federación Española de Fútbol, con Rafael Louzán a la cabeza, reafirma el papel protagonista del seleccionador dentro de "un proyecto de estabilidad y confianza"

Era un secreto a voces que este lunes, como se preveía se ha hecho realidad. Tras conquistar el segundo Mundial para la selección española el pasado mes de julio, engordado así un palmarés en el que también lucen la Europa y la Nations League, Luis de la Furente ha firmado su renovación hasta 2032, con el consiguiente aumento de su sueldo. Así lo ha anunciado la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán y reunida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que ha dado el visto bueno por unanimidad a la ampliación del contrato del seleccionador nacional absoluto.

En su intervención ante la Junta, Rafael Louzán afirmó que con esta decisión se busca "un proyecto de estabilidad y confianza". "Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes. Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la Selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, señaló el presidente de de la RFEF.

Dos Eurocopas y otro Mundial en el horizonte

De este modo, Luis de la Fuente, que llegó al cargo en diciembre de 2022, amplía su contrato con la vista puesta en las dos próximas Eurocopas (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina, aunque hay voces que apuntan a que debería desmarcarse del proyecto si el país norteafricano se lleva finalmente la final a su territorio.

Según el comunicado emitido por el ente federativo, el acuerdo se presentará en la Ciudad del Fútbol en un acto en el que estará presente el seleccionador nacional, así como distintos representantes del fútbol español, destacando que en el mismo se han sentado las bases del camino que inicia la campeona del Mundo. "Esa ruta incluye el objetivo de la EURO 2028 así como la disputa de la próxima edición de la UEFA Nations League, cuyos primeros partidos se celebran este mes de septiembre y principios de octubre (con Inglaterra, Croacia y República Checa como rivales)", añade la nota.

Antes de volver a entrar en acción, por tanto, De la Fuente ve respaldado así su gran trabajo y su éxito en el Mundial, iniciando su nueva andadura con solo cuatro novedades en la lista. Así, Roberto Fernández entra en lugar del tocado Borja Iglesias, estrenándose también el meta Josep Martínez, del Inter de Milán, por la lesión de Joan García, pese al gran momento del bético Ávaro Valles. Junto a ellos, regresan Huijsen y Fermín López por Marcos Llorente, que ha decidido acabar su carrera como internacional, y Gavi.

También renueva Jesús Velasco como seleccionador de fútbol sala

La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 como seleccionador absoluto de fútbol sala de Jesús Velasco, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal. En su caso, el acuerdo será presentado en próximas fechas.