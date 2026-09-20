Luis de la Fuente no renovará hasta la fecha anunciada

El presidente de la RFEF desvela que, posiblemente, la firma será este lunes, que subirá el sueldo del seleccionador y que la duración será más larga de lo esperado

Al contrario que se hacía antiguamente, cuando se renovaba a los seleccionadores con Ángel María Villar justo antes de una gran competición para darles confianza de cara a la misma, con Luis de la Fuente se ha esperado al final de ésta para prolongar su contrato.

Durante esta semana se ha filtrado que sería hasta 2030, pero el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, ha desvelado dos cosas, que será posiblemente este lunes cuando se anuncie su continuidad y que el contrato será más largo de lo que se había hablado.

Según Louzán, se están "rematando flecos" contra el reloj para poder anunciarlo este mismo lunes. La confianza en Luis de la Fuente es total y no sólo por el título conseguido en Nueva York, sino porque su trabajo es del gusto de la cúpula federativa.

Por eso, el presidente ha anunciado una subida de sueldo para el riojano, sobre todo porque en el último Mundial Luis de la Fuente "no estaba entre los diez mejores entrenadores en condiciones económicas". La idea es que su sueldo sea acorde con la selección que dirige y con sus éxitos.

“Vamos a por ese tercer Mundial y espero que el seleccionador trabaje cómodamente porque, como saben, estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos de alguna manera renovar”, afirma en Málaga, en un acto de la exposición ‘Reyes del Mundo’, donde ha reconocido que De la Fuente renovará hasta “más allá del Mundial 2030".

Rafael Louzán, por otro lado, dejó claro que a él le "gustan mucho dos cosas fundamentales: estabilidad y confianza", y, además, advierte que está convencido que el seleccionador español "se lo merece porque se lo ha ganado". "Es el entrenador, junto a Vicente Del Bosque, más laureado de la historia del fútbol de selección”, sentencia.

Para Louzán, la final del Mundial será en España

El máximo dirigente federativo también habló de dos temas que, directa o indirectamente, están relacionados con Marruecos. Por un lado es la final del próximo Mundial 2030 y, por el otro, el partido que la selección sub 20 iba a jugar en Ceuta en unos días y que, finalmente, celebrará en Madrid.

"Estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr. Le estamos dando los argumentos con contundencia a la FIFA para que tome la decisión”, señaló Louzán sobre la final del próximo Mundial, que no se sabrá hasta, posiblemente, dentro de dos años.

“España, ahora mismo, es doble campeona del mundo, tenemos el 55 por cierto de peso de este Mundial, que nace en la Península Ibérica, por lo tanto creo que los argumentos sobran para decir que España tiene que ser la organizadora de la gran final”, añade.

El España-México no se juega en Ceuta

El presidente de la RFEF, por último, confirmó también que el partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, que se va a jugar el 30 de septiembre, lo hará posiblemente en Madrid y no en Ceuta como estaba previsto inicialmente.

El motivo es que la Policía desaconsejó este sábado su celebración por la "situación excepcional" que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria. La Policía remitió el viernes un informe a la Federación Española en el daba todos los detalles que aconsejaban que no se jugara allí.

"Lo hemos intentado -que fuese en Ceuta-, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. (...) Estaba todo organizado con la selección de México, pero las circunstancias son las que son”, añadía.

El sustituto de Pedro Porro

Fuera de las palabras de Louzán, Luis de la Fuente tendrá que hacer un cambio en la convocatoria de esta semana después de que el lateral derecho del Tottenham, Pedro Porro, se lesionara el sábado en un partido de la Liga inglesa.

Se da la circunstancia de que esa demarcación era la menos poblada por la retirada de la selección de Llorente y aparecía como alternativa el central barcelonista Eric García.

"La lista, de momento, queda compuesta por 25 jugadores", señalan desde la RFEF. Luis de la Fuente esperará al final de la jornada por si debe hacer algún cambio más y entonces tomará una decisión al respecto.