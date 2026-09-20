MotoGP 2026 GP de Austria | Resultados de la carrera con Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en vivo y online
El piloto de KTM consigue la primera victoria de su carrera deportiva en MotoGP después de tres años intentándolo. Jorge Martín termina segundo y le mete puntos a Marc Márquez que sólo pudo ser quinto. Marco Bezzecchi fue el piloto que terminó en tercera posición
Minuto a minuto
En este momento damos por cerrada la retransmisión de este Gran Premio de Austria de MotoGP. Les damos las gracias por la compañía y les invitamos a seguir el resto de la información deportiva en www.estadiodeportivo.com. ¡Buenas tardes!
¡Final! Victoria de Pedro Acosta que se lleva su primera victoria de MotoGP. Jorge Martín acaba segundo y Marco Bezzecchi cerró el podio.
Marc Márquez, con muchos problemas, ha acabado quinto en este Gran Premio de Austria.
- Pedro Acosta
- Jorge Martín
- Marco Bezzecchi
- Ai Ogura
- Marc Márquez
- Brad Binder
- Pecco Bagnaia
- Fermín Aldeguer
- Fabio Di Giannantonio
- Johann Zarco
¡Última vuelta!
Dos vueltas para el final. Domina Pedro Acosta que tiene su primera victoria en el Mundial de MotoGP en la mano.
Bezzecchi se echa encima de Jorge Martín.
Pedro Acosta se escapa cuando quedan tres vueltas para el final.
Pedro Acosta sigue liderando la carrera.
Bezzecchi muy cerca de Jorge Martín. Ojo que el madrileño puede perder otra posición.
Pedro Acosta ya ha subido su ventaja sobre Jorge Martín a un segundo.
Adelanta Marc Márquez a Aldeguer.
Está apretando Marc Márquez, que intenta adelantar a Aldeguer y así subir a la quinta posición.
La distancia entre Pedro Acosta y Jorge Martín esta en casi las 9 décimas.
Ya lo dijo Marc Márquez durante este fin de semana. Era carrera para minimizar pérdidas y el catalán va a buscar acabar lo mejor posible sin tomar riesgos.
Aldeguer y Marc Márquez adelantan a Binder.
Ecuador de la carrera.
- Acosta
- Jorge Martín
- Bezzecchi
- Ogura
- Binder
- Aldeguer
- Marc Márquez
Se cae Álex Márquez cuando estaba luchando por posición con Raúl Fernández.
No hay cambios por delante, Pedro Acosta está dominando y Jorge Martín intenta seguirlo.
Cae Márquez a la séptima posición. No está cómodo el de Ducati que no puede meter la moto en las curvas.
Muy pasado Marc Márquez en la curva 1 y regresa a la quinta posición.
Pedro Acosta líder tras adelantar a Jorge Martín.
Marc Márquez adelanta a Ogura y ya es cuarto.
Marc Márquez está muy pegado a Ai Ogura, que es cuarto.
Bezzecchi se descuelga de Jorge Martín y Pedro Acosta.
Carrera estabilizada en estos momentos. Jorge Martín y Pedro Acosta abren huevo y Marc Márquez está sufriendo ya que sigue en la quinta posición.
Acosta adelanta a Bezzecchi y ya es segundo.
Repasamos la clasificación.
- Jorge Martín
- Bezzecchi
- Acosta
- Ogura
- Marc Márquez
Pedro Acosta adelanta a Ogura y ya es tercero.
Adelanta Acosta a Marc Márquez.
Buena salida de Jorge Martín. Marc Márquez ha caído a la cuarta posición y Pedro Acosta a la quinta plaza.
¡Comienza la carrera!
Antes de que comience la carrera recordamos la clasificación del Mundial de MotoGP.
- J. Martín 286
- M. Márquez 283
- M. Bezzecchi 248
- F. Di Giannantonio 223
- P. Acosta 221
- A. Ogura 209
- R. Fernández 199
- A. Márquez 158
- P. Bagnaia 147
- F. Aldeguer 107
Todo preparado para el comienzo de la carrera.
Recordemos que es una de las carreras con más vueltas de todo el campeonato ya que los pilotos de MotoGP tienen que completar 28 vueltas. Mucho desgaste en el lado derecho del neumático y frenadas muy fuertes y exigentes.
Veremos cómo se adaptan los pilotos.
Poco más de diez minutos para el comienzo de la carrera.
Marc Márquez que ahora mismo se encuentra a tres puntos de Jorge Martín, quien es que lidera el Mundial de MotoGP, ha señalado que su objetivo es perder los menos puntos posibles con el piloto de Aprilia.
Cuando faltan 30 minutos para el comienzo de la carrera de MotoGP, recordamos como ha quedado la parrilla de salida de este Gran Premio de Austria.
Después de lo visto en la carrera sprint que se disputó este pasado sábado. Pedro Acosta (KTM) parte como el gran favorito, estando muy cerca de él Jorge Martín (Aprilia).
Marc Márquez (Ducati) ha estado un poco a la expectativa ya que no ha demostrado el mismo ritmo que sus compatriotas en el circuito de Spielberg.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP. Se presenta una prueba muy atractiva ya que Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez parten como los grandes favoritos para ganar después de lo que se ha visto durante todo el fin de semana en el circuito de Spielberg.
La carrera comienza a las 14:00 horas.
Sin tiempo para descansar después de un vibrante sábado, el Mundial de MotoGP vuelve a la acción con la disputa de la carrera del Gran Premio de Austria en donde tres nombres destacan por encima de todos: Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez. Los españoles son los grandes favoritos para obtener la victoria en un circuito rápido y en donde el actual campeón del mundo ha tenido más dificultades que son compatriotas durante todo el fin de semana.
Tras el sábado, Jorge Martín y Pedro Acosta son más favoritos que Marc Márquez
La carrera sprint del sábado dejó claro que tanto Pedro Acosta como Jorge Martín tienen un punto más de ritmo que Marc Márquez. Por tanto, a priori, y si siguen las mismas tendencias, tanto el de KTM como el de Aprilia se pueden imponer al de Ducati que ya ha manifestado que su objetivo es minimizar daños. Es decir, perder los menos puntos posibles de cara a lo que resta de Mundial de MotoGP.
Sobre el papel, todos los ojos están puestos en Pedro Acosta quien tuvo la victoria en la mano este pasado sábado en la carrera sprint la cual se le escapó por una caída inexplicable a falta de tres vueltas para el final cuando iba en cabeza con mucha ventaja y no tenía ninguna necesidad de arriesgar.
El otro gran candidato para obtener el triunfo en el circuito de Spielberg, que no olvidemos que es la casa de KTM, es Jorge Martín que con su Aprilia ha demostrado tener un ritmo muy superior al resto de pilotos. El madrileño marcó la pole position y aunque cayó a la octava posición en la primera vuelta tras un lance de carrera con Marc Márquez tuvo las energías para remontar y colocarse en segunda posición en la carrera sprint del sábado. Posteriormente, se aprovechó de la caída de Pedro Acosta para ganar.
Jorge Martín no ha tenido apenas molestias sobre el síndrome compartimental que limitó su rendimiento en el pasado Gran Premio de San Marino. De ahí su excelente nivel de pilotaje en este fin de semana.
Tras ellos se encuentra un Marc Márquez que no acaba estar del todo cómodo en la Ducati y que no parece tener ritmo para pelearle el triunfo a sus compatriotas. A pesar de ello, nunca hay que descartar al catalán que siempre aparece cuando menos se lo espera y seguro que volverá a estar ahí en caso de que sus rivales vuelvan a cometer errores.
A continuación y con pocas opciones de estar en la lucha por la victoria están Marco Bezzecchi, que ha bajado su rendimiento en comparación al comienzo de temporada, y Ai Ogura, que ya está recuperado de sus molestias físicas que le han hecho perderse alguna que otra carrera del Mundial de MotoGP.
La carrera comienza a las 14:00 horas, la habitual cuando se disputa en horario central europeo, y podrá verse a través de la plataforma DAZN que es la propietaria de los derechos de televisión en exclusiva.