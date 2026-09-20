MotoGP 2026 GP de Austria | Resultados de la carrera con Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta en vivo y online

El piloto de KTM consigue la primera victoria de su carrera deportiva en MotoGP después de tres años intentándolo. Jorge Martín termina segundo y le mete puntos a Marc Márquez que sólo pudo ser quinto. Marco Bezzecchi fue el piloto que terminó en tercera posición

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP. Se presenta una prueba muy atractiva ya que Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez parten como los grandes favoritos para ganar después de lo que se ha visto durante todo el fin de semana en el circuito de Spielberg.

Marc Márquez (Ducati) ha estado un poco a la expectativa ya que no ha demostrado el mismo ritmo que sus compatriotas en el circuito de Spielberg.

Después de lo visto en la carrera sprint que se disputó este pasado sábado. Pedro Acosta (KTM) parte como el gran favorito, estando muy cerca de él Jorge Martín (Aprilia).

Cuando faltan 30 minutos para el comienzo de la carrera de MotoGP, recordamos como ha quedado la parrilla de salida de este Gran Premio de Austria.

Marc Márquez, después de ceder ante Martín, advierte: "Lo que no quería es que Acosta se pusiera entre medio de mí y de Jorge"

Marc Márquez que ahora mismo se encuentra a tres puntos de Jorge Martín, quien es que lidera el Mundial de MotoGP, ha señalado que su objetivo es perder los menos puntos posibles con el piloto de Aprilia.

Recordemos que es una de las carreras con más vueltas de todo el campeonato ya que los pilotos de MotoGP tienen que completar 28 vueltas. Mucho desgaste en el lado derecho del neumático y frenadas muy fuertes y exigentes.

Carrera estabilizada en estos momentos. Jorge Martín y Pedro Acosta abren huevo y Marc Márquez está sufriendo ya que sigue en la quinta posición.

Cae Márquez a la séptima posición. No está cómodo el de Ducati que no puede meter la moto en las curvas.

Ya lo dijo Marc Márquez durante este fin de semana. Era carrera para minimizar pérdidas y el catalán va a buscar acabar lo mejor posible sin tomar riesgos.

Dos vueltas para el final. Domina Pedro Acosta que tiene su primera victoria en el Mundial de MotoGP en la mano.

En este momento damos por cerrada la retransmisión de este Gran Premio de Austria de MotoGP. Les damos las gracias por la compañía y les invitamos a seguir el resto de la información deportiva en www.estadiodeportivo.com. ¡Buenas tardes!

Sin tiempo para descansar después de un vibrante sábado, el Mundial de MotoGP vuelve a la acción con la disputa de la carrera del Gran Premio de Austria en donde tres nombres destacan por encima de todos: Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez. Los españoles son los grandes favoritos para obtener la victoria en un circuito rápido y en donde el actual campeón del mundo ha tenido más dificultades que son compatriotas durante todo el fin de semana.

Tras el sábado, Jorge Martín y Pedro Acosta son más favoritos que Marc Márquez

La carrera sprint del sábado dejó claro que tanto Pedro Acosta como Jorge Martín tienen un punto más de ritmo que Marc Márquez. Por tanto, a priori, y si siguen las mismas tendencias, tanto el de KTM como el de Aprilia se pueden imponer al de Ducati que ya ha manifestado que su objetivo es minimizar daños. Es decir, perder los menos puntos posibles de cara a lo que resta de Mundial de MotoGP.

Sobre el papel, todos los ojos están puestos en Pedro Acosta quien tuvo la victoria en la mano este pasado sábado en la carrera sprint la cual se le escapó por una caída inexplicable a falta de tres vueltas para el final cuando iba en cabeza con mucha ventaja y no tenía ninguna necesidad de arriesgar.

El otro gran candidato para obtener el triunfo en el circuito de Spielberg, que no olvidemos que es la casa de KTM, es Jorge Martín que con su Aprilia ha demostrado tener un ritmo muy superior al resto de pilotos. El madrileño marcó la pole position y aunque cayó a la octava posición en la primera vuelta tras un lance de carrera con Marc Márquez tuvo las energías para remontar y colocarse en segunda posición en la carrera sprint del sábado. Posteriormente, se aprovechó de la caída de Pedro Acosta para ganar.

Jorge Martín no ha tenido apenas molestias sobre el síndrome compartimental que limitó su rendimiento en el pasado Gran Premio de San Marino. De ahí su excelente nivel de pilotaje en este fin de semana.

Tras ellos se encuentra un Marc Márquez que no acaba estar del todo cómodo en la Ducati y que no parece tener ritmo para pelearle el triunfo a sus compatriotas. A pesar de ello, nunca hay que descartar al catalán que siempre aparece cuando menos se lo espera y seguro que volverá a estar ahí en caso de que sus rivales vuelvan a cometer errores.

A continuación y con pocas opciones de estar en la lucha por la victoria están Marco Bezzecchi, que ha bajado su rendimiento en comparación al comienzo de temporada, y Ai Ogura, que ya está recuperado de sus molestias físicas que le han hecho perderse alguna que otra carrera del Mundial de MotoGP.

La carrera comienza a las 14:00 horas, la habitual cuando se disputa en horario central europeo, y podrá verse a través de la plataforma DAZN que es la propietaria de los derechos de televisión en exclusiva.