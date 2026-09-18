Pedro Acosta, primero, más cerca que nunca de ganar un Gran Premio

El piloto murciano demuestra que las KTM van a ser las motos a batir en el Gran Premio de Austria y se impone de forma contundente en la Práctica

Los que avisaban que si Pedro Acosta podía ganar una carrera iba a ser en Austria parece que han acertado. El piloto murciano quiere lucirse en la casa de la KTM y, en el año de su despedida de la marca centroeuropea, ya ha avisado desde el viernes al marcar el mejor tiempo y superarse, al final, a sí mismo en la Práctica.

Ha sido una segunda sesión rara, en la que Aldeguer y Ogura han acompañado al Tiburón de Mazarrón en el 'podio virtual'. Un Aldeguer que ya demostró estar fuerte la pasada semana y que sigue al mismo nivel; y un Ogura que, tras dos grandes premios ausente, ha salvado la honrilla de las Aprilia, que no han vivido su mejor día pese al quinto puesto de un Jorge Martín que no quiere descolgarse del Mundial.

Sobre todo porque ve que Marc Márquez no baja el pistón y, sin hacer alardes, como suele suceder los viernes en los últimos grandes premios, le ha bastado para ser cuarto en la Práctica. El piloto de Ducati Corse se mantuvo siempre en las primeras posiciones, haciendo tiempos que le permitían estar entre los cinco primeros cómodamente.

El que sí ha sorprendido negativamente ha sido un Bezzecchi que estuvo a punto de verse en problemas cuando Fabio Quartararo completó su última vuelta. El francés se quedó a seis milésimas del italiano y firmó el corte para la Q2. Marco Bezzecchi, que había firmado el mejor tiempo el viernes en los dos últimos grandes premios, estuvo esta vez a casi medio segundo de la cabeza y dos décimas por debajo de sus dos grandes rivales: Marc Márquez y Jorge Martín. El sábado veremos si es estrategia para guardar fuerzas o es que tiene algún tipo de problema en su Aprilia.

Binder confirma lo bien que van las KTM

Aunque Pedro Acosta ha demostrado que las KTM van bien en casa, eso lo ha ratificado su compañero de equipo, un Brad Binder que se despide este año del Mundial de MotoGP, pero que quiere hacerlo dando guerra. El surafricano acabó séptimo, justo por delante de Alex Márquez.

El piloto de Cervera sufrió una dura caída que paralizó la Práctica a poco más de 11 minutos para el final, pero pudo volver a pista e hizo un tiempo que le permite evitar la Q1 este sábado.

Sí tendrá que pasar por la Q1 un Raúl Fernández que acabó muy retrasado y muy lejos de su compañero Ogura; o un Pecco Bagnaia que ya nos ha acostumbrado en las últimas carreras a quedar fuera de los diez primeros en la jornada del viernes.

Clasificación y tiempos de la Práctica - GP de Austria 2026 de MotoGP

1. Pedro Acosta (KTM) 1:28.381

2. Fermín Aldeguer (Gresini) +0.127

3. Ai Ogura (Trackhouse) +0.187

4. Marc Márquez (Ducati) +0.204

5. Jorge Martín (Aprilia) +0.222

6. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.252

7. Brad Binder (KTM) +0.269

8. Álex Márquez (Gresini) +0.321

9. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.430

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.436

11. Luca Marini (Honda) +0.440

12. Johann Zarco (LCR) +0.484

13. Diogo Moreira (LCR) +0.558

14. Enea Bastianini (Tech3) +0.680

15. Pol Espargaró (Tech3) +0.710

16. Álex Rins (Yamaha) +0.720

17. Franco Morbidelli (VR46) +0.810

18. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.885

19. Raúl Fernández (Trackhouse) +0.949

20. Takaaki Nakagami (Honda) +1.215

21. Jack Miller (Pramac) +1.568

22. Toprak Razgatlıoğlu (Pramac) +1.601