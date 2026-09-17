MotoGP prescinde de Maverick Viñales y completa todos sus pilotos

El fichaje de Senna Agius por Tech3 KTM completa la parrilla para 2027 sin Viñales, Rins, Binder, Miller o Morbidelli

Aunque se daba por hecho después de que frenaran su renovación y de que la guerra emprendida entre ambas partes apartara a Maverick Viñales en las últimas carreras, la confirmación del fichaje por parte de Tech3 KTM de Senna Agius ha cerrado la salida del veterano piloto catalán de la categoría reina del motociclismo.

Con Agius, la parrilla para 2027, la del nuevo reglamento técnico y las motos de 850cc, se ha completado. Con él también se pone el punto final a un mercado que ha provocado una de las mayores renovaciones de la categoría reina en los últimos años.

La ausencia de Viñales resulta especialmente significativa. El piloto de Roses ha sido uno de los protagonistas del Mundial durante más de una década, con victorias para Suzuki, Yamaha y Aprilia, y había llegado a KTM Tech3 para las temporadas 2025 y 2026 con la idea de batir el récord y ganar con una cuarta marca. Su situación terminó complicándose después de la lesión sufrida en 2026 y, finalmente, la llegada de Agius le deja fuera del Mundial.

Lo curioso es que, aunque muchas de las operaciones se han anunciado recientemente, los principales cambios estaban cerrados desde antes de que arrancara la temporada.

Marc Márquez, de los pocos 'fieles'

Marc Márquez, que continuará en Ducati, será de los pocos que no cambie de moto. El catalán tendrá como compañero a Pedro Acosta después de la salida de Pecco Bagnaia, que emprenderá una nueva etapa en Aprilia junto a Marco Bezzecchi.

En KTM, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio formarán la pareja oficial, mientras que Yamaha apuesta por Jorge Martín y Ai Ogura. Honda, por su parte, incorpora a Fabio Quartararo como referencia de su proyecto y contará con el brasileño Diogo Moreira en el equipo oficial.

Los debutantes, en los equipos satélite

La renovación también será especialmente visible en los equipos satélite, donde aparecen los debutantes en la categoría. LCR Honda contará con Johann Zarco y David Alonso, mientras que Pramac Yamaha tendrá a Toprak Razgatlioglu junto al español Izan Guevara, otro de los pilotos que dará el salto desde Moto2.

Gresini Ducati combinará la experiencia de Joan Mir con la juventud de Dani Holgado, mientras que VR46 alineará a Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega, procedente este último del Mundial de Superbikes. Trackhouse, por su parte, contará con Raúl Fernández y Enea Bastianini.

El último movimiento ha sido el de Senna Agius, que dará el salto desde Moto2 al Tech3 KTM para compartir box con Luca Marini. El australiano, de 21 años, llega a MotoGP después de haber sido subcampeón de Europa de Moto2 en 2022 y campeón de esa categoría en 2023, antes de incorporarse al Mundial de Moto2 en 2024.

Su fichaje cierra definitivamente los 22 asientos disponibles y supone una nueva apuesta de KTM por un talento joven en el inicio de la nueva era de las 850 cc.

Nueve españoles en MotoGP

Pese a la salida de Viñales y Alex Rins o al hecho de que no suban al líder de Moto2, Manu González, la nueva parrilla mantendrá una importante presencia española, con nueve pilotos. Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Jorge Martín, Izan Guevara, Joan Mir, Dani Holgado, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández serán los representantes españoles en MotoGP 2027.

En cuanto a las ausencias, aparte de Maverick Viñales y Rins, también salen nombres importantes como Franco Morbidelli, Jack Miller y Brad Binder.

Binder, Morbidelli y Miller continuarán sus carreras en Superbikes, mientras que Viñales se queda sin sitio en la categoría reina después de no tener continuidad en el proyecto Tech3. Álex Rins, por su parte, ya ha anunciado su retirada de la competición sobre dos ruedas.

Así queda la parrilla de MotoGP 2027

Ducati Lenovo: Marc Márquez y Pedro Acosta

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia

KTM: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio

Honda: Fabio Quartararo y Diogo Moreira

Yamaha: Jorge Martín y Ai Ogura

LCR Honda: Johann Zarco y David Alonso

Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu e Izan Guevara

Gresini Ducati: Joan Mir y Dani Holgado

VR46 Ducati: Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega

Tech3 KTM: Luca Marini y Senna Agius

Trackhouse Aprilia: Raúl Fernández y Enea Bastianini