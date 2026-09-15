Marc Márquez y el factor mental: "Es un gran problema para los demás"

El CEO de Ducati, Claudio Dominicali, ha analizado la recuperación del piloto español, que se ha colocado líder del Mundial de MotoGP tras la disputa del Gran Premio de San Marino y cómo el catalán le mina la moral a sus rivales en la lucha por el título

Marc Márquez ha regresado a su mejor nivel, o al menos a uno que es inalcanzable para el resto de pilotos de MotoGP, lo cual le ha permitido ganar los dos últimos Grandes Premios disputados. Dos triunfos consecutivos que le han llevado a encabezar la clasificación general del Mundial 2026. El piloto español es el máximo favorito para proclamarse campeón del mundo y en Ducati están seguros de que logrará un nuevo entorchado a tenor de las palabras del CEO de la escudería, Claudio Dominicali, quien cree que el factor mental de Marc Márquez es un serio problema para el resto de pilotos.

Claudio Dominicali, CEO de Ducati, analiza el estado de forma de Marc Márquez

Claudio Dominicali mostró su alegría por la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de San Marino y analizó su progresión y recuperación de su lesión. "Desde que volvió, se entendió pronto que su confianza después de la operación había mejorado mucho. Con lo que vemos un Marc Márquez diferente respecto al del principio del año".

Con todo, el italiano señaló Marc Márquez sigue con alguna que otra molestia física. "Aún le cuesta, depende mucho de la pista, pero en las pistas en la que la fatiga de su brazo se nota menos o nada, hizo cosas increíbles. Después, hay que decirlo, ha tenido suerte, porque hace falta un poco de suerte y nuestros rivales han cometido muchos errores. Está claro que Marc Márquez mete presión y es más fácil cometer un error, pero habríamos preferido ver una carrera real, pero es así; las carreras son así y a veces va muy bien y otras, muy mal. Este domingo fue muy bien".

Por otro lado, Claudio Dominicali afirmó que Marc Márquez posee una gran fortaleza mental que crea problemas al resto de pilotos de MotoGP. "Marc Márquez, seguramente, es un deportista extraordinario. No sólo desde el punto de vista del talento, sino también desde el de la capacidad mental. Con lo que es un gran problema para los demás. Pero, seguramente, en las pistas en las que ya ganado, el brazo estaba bien, porque, de todos modos, no se puede sólo con la cabeza. Pero también vimos, en otras pistas, con el mismo Marc, en Assen o Silverstone, donde le costó mucho, porque las curvas largas a derechas son curvas en las que no consigue apretar como querría. Veremos, crucemos los dedos".

Ducati, cauta sobre el favoritismo de Marc Márquez para ganar el Mundial 2026 de MotoGP

Por último, Claudio Dominicali se mostró precavido sobre si Marc Márquez va a ganar el Mundial 2026 de MotoGP. "No lo sabemos. Carrera a carrera, ver cómo es la disposición del circuito y sus dificultades resulta impactante. Aquí, en Misano, fue poco. Quizá se vio en el Sprint y en la carrera en ciertas fases, que se lo toma con calma. Por lo tanto, tienes que tener un poco de margen, porque tienes que gestionar más. En Silverstone le costó mucho; en Assen, también... habrá otras pistas. Será carrera a carrera, de lo que sea capaz él y como las otras Ducati... porque en Misano Álex Márquez y Fermín Aldeguer fueron de gran ayuda, porque fueron fuerte y permitieron quitar más puntos al líder. Si no hubiera sido por ellos, hoy no estaríamos a cero, porque Jorge habría quedado segundo. En cambio, gracias a Fermín y Álex, bueno y también Pedro Acosta fueron menos, estamos muy contentos".