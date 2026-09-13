Al gato de Marc Márquez no lo mata nadie

El de Cervera ha vuelto a hacerse con el liderato del Mundial de MotoGP después de remontar 102 puntos que tenía de desventaja antes de someterse a su última intervención quirúrgica. Ver para creer lo que ha hecho en el Gran Premio de San Marino. Firmó su enésimo doblete en la categoría reina

Más vidas que un gato. A Marc Márquez no lo para nada ni nadie en MotoGP. Va camino de ser el piloto más laureado de todos los tiempos. Y con carreras como esta de Misano ya le queda poco para conseguirlo. Porque cuando el catalán aprieta el puño, la presión les puede a todos.

En el Gran Premio de Italia y tras su última intervención quirúrgica, estaba a 102 puntos del liderato y ahora ya es líder. En los últimos siete Grandes Premios se han puesto en juego 259 puntos y Marc Márquez ha firmado 203, mientras que Bezzecchi ha conseguido 68.

El de Cervera ha completado en el Gran Premio de San Marino un nuevo 'pleno', el decimocuarto de su carrera deportiva, para situarse líder del Mundial por primera vez este curso, igualado a puntos con Jorge Martín, que sólo ha podido ser quinto.

El ilerdense supo jugar a la perfección todas sus cartas para lograr una victoria, por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del también español Pedro Acosta (KTM RC 16), que le sitúa líder, por primera vez en la temporada, merced a los resultados de sus rivales más directos.

El nueve veces campeón del mundo es ya líder del Mundial con 274 puntos, los mismos que tiene Jorge Martín, y con Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se quedó sin puntuar, con 232 puntos.

La caída de Bezzecchi marcó la carrera

Esta vez no se dejó sorprender Bezzecchi por Marc Márquez y cerró todas las opciones al español de superarlo en la primera curva, al 'zigzaguear' el nueve veces campeón del mundo al soltar el embrague, con Martín recuperando dos posiciones para ponerse tercero. Pero los nervios pudieron en demasía y Bezzecchi cometió un garrafal error en la curva doce de esa primera vuelta, al entrar demasiado rápido y perder la adherencia en el tren delantero de su moto, lo que le dejó fuera de carrera sin posibilidad de continuar.

Marc Márquez se encontró con el liderato de la carrera, seguido por sus compatriotas Martín y Acosta (KTM RC 16), aunque este ya a más de dos segundos de la cabeza de carrera en apenas dos vueltas. Salvo errores, el vencedor de la carrera de San Marino sólo podía estar en manos de Marc Márquez o Jorge Martín, el único capaz de seguir el ritmo del nueve veces campeón del mundo.

En tanto, por detrás, Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) protagonizó su propia pelea con Pedro 'Tiburón' Acosta y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que ya había logrado distanciarse del resto del grupo principal.

La carrera no tardó en perder a otro de sus protagonistas, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que se fue al suelo al principio de la sexta vuelta. Mientras, Marc Márquez aguantó la presión de Jorge Martín, que en la séptima vuelta vio la oportunidad y decidió 'atacar' al nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Jorge Martín parecía sólido, hasta que apareció Marc

Con Jorge Martín al frente de la carrera, pareció cambiar el ritmo de la misma, pues en muy pocas vueltas consiguió meter seis décimas a Marc Márquez, pero fue un espejismo pues en la undécima vuelta de carrera la diferencia había caído a poco más de tres décimas de segundo, con Álex Márquez intentando llegar hasta ellos.

La gestión de los neumáticos iba a ser determinante en el resultado final, aunque los tres primeros de la prueba sanmarinense había optado por el mismo compuesto de neumáticos.

Y no tardó en llegar la respuesta de Marc Márquez, que en la duodécima vuelta atacó a Jorge Martín y lo superó, con Alex Márquez pegado a ellos y buscando superar cuanto antes al piloto oficial de Aprilia para que su hermano Marc no se escapase en solitario.

El adelantamiento de Marc Márquez a Jorge Martín supuso un punto de inflexión, pues a partir de ese momento dio la impresión de que el piloto de Aprilia no iba a ser capaz de mantener el ritmo del vigente campeón del mundo de MotoGP, que dio un salto cualitativo en busca de su quinta victoria de la temporada. Su hermano Álex decidió pasar al ataque en la decimocuarta vueltas, en la que superó a Jorge Martín para situarse segundo, en tanto que a Jorge Martín se le incrementaban los problemas al llegar hasta él Pedro Acosta.

Hasta seis pilotos españoles, Marc Márquez, Alex Márquez, Jorge Martín, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), rodaban en las posiciones de cabeza de la carrera de MotoGP.

En la vigésima vuelta, con los puestos de podio muy claros, Jorge Martín cedió una nueva posición ante el ataque de Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), lo que matemáticamente le daba el liderato del campeonato del mundo a Marc Márquez.

Marc Márquez supo aguantar la presión de su propio hermano para conseguir la victoria, mientras que por detrás Acosta había consolidado la tercera posición del podio, por delante de Fermín Aldeguer, Jorge Martín y Raúl Fernández, todo un hito del motociclismo español.