Reacciones inmediatas y contrapuestas al amistoso anunciado por el Betis contra el Ceuta: "No es la mejor idea"

El anuncio del partido para rendir homenaje y apoyar a Ceuta ha propiciado división de opiniones en el beticismo, entre los que lo aplauden por la ayuda que supone para el pueblo ceutí y los que lo critican al considerar que politiza el fútbol con mensajes muy directos

El Betis anunció oficialmente este viernes la disputa de un amistoso en La Cartuja durante el parón internacional con el AD Ceuta en apoyo al pueblo ceutí por la situación que está viviendo debido la crisis migratoria que comenzó a finales de julio.

"El Real Betis se enfrentará a la AD Ceuta FC en un partido amistoso que servirá de homenaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a los ceutíes ante la grave situación que están viviendo en estos momentos. El encuentro se jugará el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio La Cartuja", oficializó el club, que informa que también se trata de ayudar económicamente con lo recaudado en taquilla, pues todo el mundo pasará por caja con precios populares.

"Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios (abonados y 'Soy Bético') introduciendo ID-PIN en el código promocional. Todos ellos, además, podrán adquirir hasta 4 localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión", explica el club.

Dos corrientes de opinión muy diferentes en el beticismo sobre el amistoso contra el Ceuta

Este anuncio oficial provocó numerosas reacciones de manera inmediata en redes sociales, pues, por ejemplo en 'X', antiguo Twitter, a primera de hora hoy ya había cerca de 300 respuestas, con dos corrientes de opinión muy reconocibles y completamente contrapuestas.

Por un lado, un amplio sector del beticismo aplaude con fuerza este nuevo gesto del Betis con Ceuta después de haberse volcado ya en el partido contra el Real Madrid con un homenaje a Ceuta y al Pueblo Ceutí al desplegar una gran bandera de la Ciudad Autónoma en el césped antes en los prolegómenos del choque. Un detalle que agradeció profundamente el presidente ceutí Juan Jesús Vivas.

"Este inolvidable gesto pone en evidencia una muestra de solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos que vive la ciudad. Te puedo asegurar que nos llegó al alma, que nos hizo sentir que no estamos solos en este duro trance y que, a partir de ayer, todos los ceutíes somos béticos", señaló el mandatario.

"Mis entradas ya están compradas"

Así, muchos béticos aseguran que acudirán al partido para que sirva de altavoz de la situación de Ceuta y de sus habitantes y que no caiga en el olvido. "Para los que se quejan de 'para que sirve eso', os invito a ir un ratito ahora por Ceuta y hablar con las personas. ¿El partido va a solucionar todo? No. ¿Va a intentar ayudar? Sí. Y encima es algo por y para ellos. No es política, es defensa a los nuestros"; "Mis estradas ya están compradas, más que un partido es una obligación ir, por Ceuta y por España"; "Lo que tenemos que hacer todos los que somos socios es ayudar a los ceutís llenando el campo con las entradas que a nosotros nos salen a 5 pavos"..., estos son algunos de los mensajes a favor de la iniciativa verdiblanca.

Por el contrario, también hay béticos que han mostrado su malestar por este amistoso al considerar que se mezcla fútbol con política y que dan pábulo a todos aquellos que quieren insultar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay otros medios para ayudar"

Valgan estas publicaciones en la red social como ejemplo de esta otra postura por parte de un sector de la afición: "No creo que sea la mejor idea @RealBetis, de parte de un abonado, el partido se convertirá en un acto de insultos hacia el presidente y no creo que sea el lugar para hacerlo. ¡El fútbol debe mantenerse a parte de la política!; "Vaya metedura de pata. Hay otros medios para ayudar. Te puedes imaginar el numerito que se verá. No mezclen sus mierdas políticas con el Betis. Conmigo no contéis"; "Qué manera de politizar un deporte. Vaya por delante mi apoyo a Ceuta, pero estos actos siempre florecen cuando nos tocan la bandera. También se podía haber hecho un amistoso con La Palma por el incidente del volcán en la que tantas familias perdieron su casa...".