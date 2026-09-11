Parrott 'amenaza' al 'Cucho' y ya le lleva ventaja a nivel económico y mediático

Los sorprendentes tres goles de Marc Bartra, con doblete en Lille y el tanto del momentáneo empate en el Ciudad de Valencia, impiden al irlandés, todo un fenómeno en su país natal, liderar junto a Rodrigo Riquelme la tabla de máximos goleadores verdiblancos, con el colombiano aún buscando su estreno

Se preguntaba esta semana ESTADIO Deportivo en su más reciente edición de 'El debate de ED' quién debería ser el delantero titular para Manuel Pellegrini, si un Troy Parrott que viene de marcar dos goles en cinco días para certificar los triunfos ante el Real Madrid (en LaLiga) y el Lille (en el reencuentro, 21 años después, con la Champions League) o el poseedor por méritos propios de esos galones, Juan Camilo Hernández, autor de 15 dianas y tres asistencias en 40 partidos de la 25/26, aunque inédito en los cuatro que ha disputado este curso, ya que no tuvo minutos y sí descansó el martes pasado en el Stade Pierre-Mauroy.

"Yo creo que, por lo menos ya en este próximo partido, el irlandés debe tener la oportunidad de serlo, porque ha demostrado en el poquito tiempo que lleva que, ante todo, tiene gol. Ha metido dos en muy pocos minutos, ha demostrado que lo que se esperaba de él está siendo, por lo menos por ahora, cierto. Al menos esa oportunidad de ser titular, de empezar desde el inicio, se la ha ganado", opina Antonio Medina, mientras que Alejandro Sáez terciaba: "Estoy de acuerdo contigo. Parrott ha demostrado que tiene gol, el fichaje es un acierto, al menos por ahora, y eso no se le puede discutir al Real Betis". Aunque iba todavía un poco más allá.

"Pero también entiendo que el 'Cucho' tiene más bagaje, más recorrido en este Betis, conoce mejor... conoce mejor a Pellegrini. Entonces, yo creo que sigue teniendo esa vitola de titular que a lo mejor pierde a lo largo de la temporada, porque Parrott está a un gran nivel, aunque creo que sigue partiendo con esa ventaja y debe el 'Ingeniero' debe respetar los rangos. Aun así, lo que sí tengo claro es que, si ambos se mantienen (aunque el colombiano no se haya estrenado todavía) en el nivel que han demostrado, tiene dos delanteros titulares, así que divino problema para Pellegrini", terminaba Sáez.

Un 13% de las camisetas con su nombre y segundo país que más compra productos béticos

En lo que sí lleva ventaja ya Troy Parrott a Juan Camilo Hernández es mediáticamente. De hecho, el propio club heliopolitano desvela, según 'Abc' y 'Mundo Betis', que desde el 20 de agosto al 10 de septiembre, las ventas online de productos del Real Betis se han multiplicado la República de Irlanda de suponer el 0,28% del total a acaparar ya el 10,17%, lo que convierte al país natal del fichaje más caro de este verano en el segundo mayor consumidor del merchandising verdiblanco. Con un repunte también de Estados Unidos y el Reino Unido, con mucha población irlandesa, el 13% de las camisetas despachadas llevaban el nombre del '19' a la espalda.

Igualmente, está en trámite la constitución de la Peña Bética Troy Parrott de Sligo, localidad de unos 20.000 habitantes situada al noroeste de la isla, cerca de la más conocida Galway. Además, los dos encuentros en La Cartuja hasta la fecha, ante Real Sociedad y Real Madrid, albergaron 102 entradas adquiridas desde aquella tierra, en parte por el crecimiento en más de 8.000 seguidores de la cuenta en inglés de la entidad en la red social 'X'. Además, ante los merengues se acreditaron dos periodistas de allí (uno del 'Irish Independent' y otro de 'Irish Daily Star' y 'Irish Mirror'). Habrá más, como demuestra el seguimiento en canales como TNT Sport y el homenaje del perfil de la selección irlandesa, donde es auténtico ídolo.