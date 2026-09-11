El estudio que mide a las aficiones de LaLiga más educadas y positivas: Celta de Vigo y Betis pueden presumir

Los hinchas gallegos son los más respetuosos en sus comentarios, utilizando el menor porcentaje de insultos, y solo están por detrás de los verdiblancos en cuanto a mensajes positivos cuando se refieren a su equipo

El Celta de Vigo no ha arrancado la temporada como se esperaba. Después de cinco encuentros disputados, tras haber adelantado el correspondiente a la sexta jornada ante la Real Sociedad, el conjunto celeste aún no conoce la victoria en LaLiga, sumando tres empates y dos derrotas que le tienen en el vagón de cola de la clasificación. Por ello, es comprensible que la grada esté enfadada. Pero Claudio Giráldez y los suyos pueden tener la tranquilidad de que ese malestar de la hinchada difícilmente irá más allá.

Así se deduce del título honorífico de afición más educada de LaLiga, del que puede presumir los celtistas tras el estudio realizado por el portal especializado Wettbasis.com, que ha examinado durante más de un año las conversaciones publicadas en Reddit por los seguidores de los diferentes equipos de Primera división. Así, se han examinado más de 270.000 comentarios, midiendo tanto el lenguaje utilizado como el tono de los mensajes, llegando a la conclusión de que los aficionados de Celta son los más respetuosos.

El bajo porcentaje de palabrotas o tacos de los celtistas

En concreto, solo el 2,44% de sus publicaciones contenía alguna palabra malsonante, lo que supone una diferencia importante con respecto a las siguientes hinchadas de este particular ranking. Así, el podio lo completa el Valencia, segundo con un 6,94%, y el Espanyol, tercero, con un 8,29%.

Por debajo, aparece el gran rival deportivo del conjunto vigués, el Deportivo de La Coruña, cuarto con un 8,64%. Y en quinto lugar, una afición siempre elogiada como la del Real Betis, con solo un 8,66% de comentarios con palabrotas, tacos o insultos en el subredit del club heliopolitano.

Los béticos ganan por poco en positividad

Precisamente los seguidores verdiblancos aparecen como los mayores oponentes de los celtistas en otro de los indicadores del estudio, el que refleja a la afición más positiva. En este aspecto, gana el Real Betis, pues el 36,82% de los comentarios publicados por sus hinchas reflejaba un tono positivo, fuese cual fuese la situación del equipo. Aunque los del Celta les siguen de cerca, pues el 34,76% de sus mensajes han pasado el filtro de esta categoría que les señala como la segunda afición más positiva de España.

No es de extrañar que los siguientes en esta clasificación vuelvan a ser los mismos equipos ya referidos, aunque en otro orden. Así, el Espanyol repite en tercer lugar con un 33,15%, mientras que el Valencia es cuarto con un 33,06% y el Deportivo de La Coruña cierra el 'top 5' con un 32,61% de escritos positivos.

Así se ha realizado el estudio

El estudio se ha ceñido en concreto 11 clubes, marcando un mínimo de 100 comentarios por comunidad para analizar un total de 272.975 comentarios mediante una herramienta de análisis de sentimiento que clasificó cada mensaje como positivo, negativo o neutral. De ese modo, se ha logrado observar diferencias claras entre las conversaciones digitales de cada una de las aficiones, como explican desde el portal que lo ha llevado a cabo entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, incluyendo además de una lista con más de 80 palabrotas e insultos en español otra serie de palabras en inglés.