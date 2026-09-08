Iago Aspas da la cara en el Celta de Vigo: "Esto no nos va hacer bajar los brazos"

El capitán lanzó un mensaje en su perfil personal de Instagram apostando por "seguir trabajando". Jugadores como Jutglá le respondieron. "Vamos capi, te seguimos", comentó. También reaccionaron otros compañeros como Borja Iglesias y Pablo Durán

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez sigue sin saber lo que es ganar después de cinco jornadas de LaLiga EA Sports. El Celta de Vigo, al igual que le sucede a la Real Sociedad, cuenta con una jornada más ya que disputó la sexta ante los realistas la pasada semana. LaLiga decidió que esto fuese así ya que ambos conjuntos jugarán su primera jornada de la fase liga de la Europa League en la fecha en la que se disputará la sexta cita del calendario de LaLiga EA Sports.

El Celta de Vigo fue incapaz este pasado lunes de sumar el primer triunfo del curso este pasado lunes en la visita al Coliseum a pesar de que el Getafe se quedó con 10 cuando restaban más de 20 minutos para el final y con 1-1 en el marcador. El Celta de Vigo por tanto se queda tras la finalización de la jornada cuatro y con cinco partidos en su casillero, con solo tres puntos de 15 posibles. El capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, no dudó este martes en lanzar un mensaje de compromiso a los aficionados vigueses.

Iago Aspas responde al mal momento del Celta de Vigo

Iago Aspas, que el pasado lunes jugó un total de 64 minutos saliendo como titular en el Coliseum, usó su cuenta personal de Instagram para lanzar un mensaje de compromiso con el trabajo para tratar de revertir la situación del conjunto olívico. Iago Aspas admitió que no se dio el resultado que el Celta de Vigo esperaba: "No se dio el resultado deseado ni esperado". Seguidamente, Iago Aspas prometió que a pesar del resultado no bajarían los brazos: "Pero esto no nos va hacer bajar los brazos".

Iago Aspas promete trabajo y lanza una petición a la afición del Celta de Vigo

En un mensaje que Iago Aspas acompañó de diferentes imágenes del partido del Celta de Vigo ante el Getafe, el de Moaña quiso pedir en cierto modo el apoyo del público celeste para el próximo partido de Liga que les llevará a medirse al Málaga, un recién ascendido y también con más dudas que certezas tras el arranque de la temporada. "Seguimos trabajando, con más ganas todavía. Os esperamos el domingo en Balaídos todos juntos".

A este mensaje de Iago Aspas en su cuenta personal de Instagram respondió uno de sus compañeros: Jutglá. El jugador del Celta de Vigo se subió al carro de Iago Aspas para comentar: "Vamos capi, te seguimos". Otros como Borja Iglesias y Pablo Durán no dudaron en suscribir las palabras de capitán del Celta de Vigo.

Iago Aspas en el partido entre Getafe y Celta de Vigo

El Celta de Vigo y Aspas saben desenvolverse en esta situación

Iago Aspas está contando con bastantes minutos en la que será su última temporada en el Celta de Vigo y presumiblemente como profesional del fútbol. El propio Iago Aspas vivió el pasado curso a un Celta de Vigo muy similar en el arranque liguero. El Celta de Vigo no ganó su primer partido hasta la jornada 10 y hasta entonces había sumado siete puntos de 27 posibles.

El Celta de Vigo ahora mismo suma uno menos que el pasado curso después de cinco jornadas y Giráldez ya avisó en la previa del choque ante el Getafe de que en los años que llevaba en el cuadro vigués no era habitual que sus equipos empezasen bien. "Pues creo que es responsabilidad mía. Si sumo mis años con el Celta Fortuna, creo que hemos arrancado bien en uno de todos ellos. Tenemos que seguir evolucionando en cómo poder arrancar y ser competitivos con resultados desde antes. Creo que, salvo la primera temporada mía que arrancamos en Primera División, que hacemos dos victorias en casa y luego, a partir de ahí, tampoco tenemos demasiados buenos resultados, sí que empezamos con dos victorias en casa", declaró.