Borja Iglesias reconoce el incoveniente con su lesión: "Es un pelín compleja"

El delantero del Celta de Vigo y campeón del mundo volvió a disputar un encuentro más de dos meses después, tras el visto bueno de Claudio Giráldez, disputando 21 minutos ante el Getafe en El Coliseum, aunque alertó sobre la lesión que sufrió: "Molesta en una zona un poco complicada"

Borja Iglesias volvió a tener buenas noticias confirmando su regreso al terreno de juego. El delantero del Celta de Vigo se vistió de corto para disputar parte del encuentro contra el Getafe en El Coliseum, que acabó en empate tras los goles de Martín Satriano y Starfelt. Tras la finalización del partido, el jugador del equipo de Giráldez compartió sus sensaciones, apuntando sus sensaciones en su vuelta más de dos meses después.

Claudio Giráldez recupera un refuerzo de lujo para los próximos partidos como es la figura de Borja Iglesias, que viene de ser campeón del mundo con la selección española. En este sentido, el delantero del Celta de Vigo tuvo minutos, solamente en los octavos de final, que fue ante la Portugal de Roberto Martínez. Tras ello, el ex del Real Betis ya está de vuelta y listo para los siguientes compromisos del conjunto gallego.

Borja Iglesias, sobre el partido contra el Getafe: "Nos costó un poco esa finura final"

Borja Iglesias compartió sus sensaciones y ofreció una valoración sobre el encuentro entre el Getafe y el Celta de Vigo: "Lo bueno es que tuvimos la sensación de ser dominadores del balón, pero es cierto que nos costó un poco transformar esa superioridad. Ellos son un equipo tremendamente complejo a nivel defensivo porque juntan mucho las líneas y tienen jugadores muy físicos, que defienden bien y con capacidad para desplegarse".

Además, el delantero del Celta de Vigo explicó que "tuvimos el partido bastante controlado y nos costó un poco esa finura final. Con ganas de más, de encontrarme cada vez mejor. La lesión es un pelín compleja. No ha sido mucha cosa, pero molesta en una zona un poco complicada. Me encuentro bien, con ganas de seguir creciendo, mejorando y aportando. Muy feliz de estar de vuelta".

Borja Iglesias ya comparte delantera con Hugo González

Además de Borja Iglesias, Hugo González volvió a tener minutos con el Celta de Vigo tras no tener protagonismo en el choque contra la Real Sociedad. El canterano, por su parte, fue titular ante el Getafe y dio la asistencia del gol de Starfelt. Tras ello, valoró el punto conseguido en El Coliseum: "Un poquito agridulce por no llevarnos los tres puntos y más después de ver cómo ha empujado el equipo durante todo el partido".

Hugo González destaca que "a partir de ese fallo tanto, que me ha caído a mí un rebote que nos ha penalizado, el equipo ha sabido darle la vuelta. Con la expulsión hemos intentado apretar y es verdad que nos ha faltado ese poquito arriba. La intención está ahí, todo el mundo quiere hacer gol y una vez entre uno ya van a caer de tres en tres".

Hugo González recupera sensaciones en el Celta de Vigo: "Cada vez me voy sintiendo mejor"

Por otro lado, Hugo González confesó las indicaciones de Claudio Giráldez durante el descanso del partido contra el Getafe, cuando el Celta de Vigo iba perdiendo tras el gol de Martín Satriano en el minuto 21: "Que siguiéramos insistiendo, que estábamos bien con balón. Nos estábamos moviendo bien y creo que nos faltaba ese poquito arriba de chutar y querer hacer gol".

Sobre su segunda titularidad, el delantero del Celta de Vigo afirmó que "cada vez me voy sintiendo mejor. Esto es un poquito de lo que estoy por dar". Cabe recordar que Hugo González entró en el once inicial del choque ante el Athletic Club en Balaídos, aunque fue sustituido tras el descanso. Por otro lado, en el choque contra el Getafe en El Coliseum, el canterano salió en el minuto 83, para dar entrada a Jutglà.

De esta manera, Borja Iglesias, tras recuperarse de una rotura miofascial en el sóleo izquierdo, podría partir de inicio en el próximo encuentro del Celta de Vigo, que será el próximo domingo ante el Málaga en Balaídos. Tras ello, el conjunto de Claudio Giráldez, que dio en rueda de prensa ayer una contundente respuesta, se preparará para el estreno en UEFA Europa League, que será contra el Omonia, a domicilio.