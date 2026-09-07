Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, se enzarza en redes: "Joder chaval va fuera de los interrogantes"

El delantero de Balaídos respondió a un usuario de X (antes Twitter) tras responderle este a su nueva foto de perfil. La discusión terminó con el ariete de Santiago de Compostela dándole indicaciones sobre cómo escribir bien. "Deberías cambiar razón y ponerle tilde, afirmó.

Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, ya ha dejado claro en varias ocasiones que no es el futbolista 'típico'. Su naturalidad y valor a la hora de 'mojarse' sobre temas que poco o nada tienen que ver con el fútbol le convierten en una persona que no suele dejar indiferente a los aficionados. En redes sociales Borja Iglesias también suele mostrarse muy activo y en uno de sus últimos mensajes encontró una respuesta que terminó con un pequeño enfrentamiento por cuestiones ortográficas.

Borja Iglesias publicó en X (antes Twitter) una imagen suya que se ha convertido en su nueva foto de perfil de Instagram según ha anunciado el propio futbolista del Celta de Vigo. A esta imagen hubo diferentes reacciones pero Borja Iglesias decidió responder a una en la que concretamente se le hacía una apreciación sobre su belleza. Borja Iglesias, en vez de entrar a debatir sobre si este usuario tenía razón al llamarle "feo", prefirió corregir las faltas de ortografía del susodicho.

Borja Iglesias se 'pelea' en X por las faltas de ortografía

Borja Iglesias vio como el usuario le respondía: "¿Joder chaval se puede ser más feo?". El jugador del Celta de Vigo respondió con sorna y corrigiendo los errores de la pregunta anterior. "'Joder chaval' va fuera de los interrogantes". El usuario, viendo que Borja Iglesias no entraba al trapo su apreciación, le dio la razón al jugador del Celta de Vigo para insistir nuevamente en que a pesar de esto no le cambiaba la cara. "Llevas toda la razon (la escribió sin tilde), pero la cara no te cambia".

Borja Iglesias prosiguió con su clase de acentuación de las palabras en español para responderle nuevamente: "Lo que si deberías cambiar es 'razon' y ponerle tilde". Esta pequeña disputa entre la fealdad o no de Borja Iglesias y las clases de acentuación y puntuación llevadas a cabo por el jugador del Celta de Vigo se quedaron ahí y han traído numerosas respuestas en la propia plataforma de X (antes Twitter). El usuario que inició esta peculiar disputa con Borja Iglesias decidió eliminar los tuits para no dejar rastro alguno de lo sucedido aunque las capturas de algunos 'tuiteros' provocaron que quedase registro de lo ocurrido.

Borja Iglesias, a espera de su debut en el Celta de Vigo

Esta pequeña riña a través de X (antes Twitter) se produjo el pasado 5 de septiembre, un día antes de que el Celta de Vigo diese a conocer que Borja Iglesias había recibido el alta médica después de recuperarse de una lesión que le ha tenido apartado del equipo desde el 28 de agosto.

Además, Claudio Giráldez también confirmó que Borja Iglesias entraba en la lista de convocados del partido que los gallegos tienen este lunes a partir de las 19:00 horas en el Coliseum ante el Getafe. Borja Iglesias podría hacer su debut con el Celta de Vigo esta temporada ya que el santiagués no pudo participar tampoco en pretemporada al estar cogiendo la forma después del Mundial con España.