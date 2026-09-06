Claudio Giráldez rebaja la euforia con la vuelta de Borja Iglesias

El técnico del Celta de Vigo confirmó que el delantero de Santiago de Compostela entra en la convocatoria para medirse al Getafe este próximo lunes en el Coliseum. El gallego marcó cierta prudencia al afirmar que no está para 90 minutos

El Celta de Vigo necesita sumar cuanto antes su primer triunfo de la temporada ya que con un partido más que los rivales que tiene a solo un punto, ha sumado dos de 12 posibles. El Celta de Vigo empató esta misma semana ante la Real Sociedad en San Sebastián para continuar sin encontrar el rumbo de la victoria en la presente Liga. A buen seguro que la última novedad en el Celta de Vigo podrá ayudar a que llegue ese ansiado triunfo y es que el club vigués informó este mismo domingo del alta del delantero Borja Iglesias.

El ariete del Celta de Vigo regresó entre merecidos honores a la disciplina celtista después de ganar el Mundial con la Selección española. Pero Borja Iglesias aún no ha podido vestir la camiseta del Celta de Vigo, ni en pretemporada ni en partido oficial. Cuando se preparaba para volver, el Celta de Vigo informó el 28 de agosto de una rotura miofascial del sóleo de su pierna izquierda. Este domingo, Borja Iglesias dejó atrás su lesión y Giráldez confirmó su inclusión en la lista para enfrentarse al Getafe.

Giráldez avisa sobre la vuelta de Borja Iglesias

Como es lógico y normal, Borja Iglesias tendrá aún que recuperar su mejor tono físico e ir cogiendo ritmo competitivo después de recibir el alta médica. Giráldez confirmó esta circunstancia al apuntar que el compostelano no estará para 90 minutos ante el Getafe: "Para 90 minutos, no. Pero, bueno, ha hecho dos entrenamientos al ritmo del grupo, la semana pasada su evolución fue muy grande y consideramos que puede estar ya en convocatoria y que nos puede dar minutos". Se desconoce si Borja Iglesias saldrá de inicio y se sentará en el banco cuando Giráldez lo crea conveniente o si por el contrario saltará al césped con el encuentro ya avanzado.

En el lado contrario, Claudio Giráldez informó de la baja por no estar aún recuperado de Febas y también de Antañón y Faye: "Se queda fuera Aleix Febas. Ha intentado estos dos días, pero no ha sido capaz de completar ninguna de las dos sesiones. Es mejor que descanse y que vaya convencido. No creo que sea nada importante. Espero que el siguiente partido pueda estar disponible. Y, por decisión técnica, hemos dejado fuera a Andrés Antañón y a Abdoulaye Faye".

Giráldez opta por el descanso para el joven Andrés Antañón

Profundizando más en la ausencia de Andrés Antañón en la lista de convocados del Celta, el técnico Giráldez aclaró que es una cuestión relacionada con las características del encuentro ante el Getafe: "Andrés Antañón jugó dos días antes o tres del partido de Anoeta, 45, viaje, jugar 60 y algo. Creo que iba a estar cansado para poder tener participación de inicio. En los planes desde el banquillo creo que los tenemos cubiertos e intento llevar a la gente que más me pueda entrar en las características del partido. Y, de esta misma forma, creo que, en un partido contra un rival como el Getafe, a pesar de que lleve menos sesiones". Sobre Faye, uno de los fichajes del Celta este verano, afirmó el técnico que tiene que "tiene que madurar en ciertas situaciones del juego".

Andrés Antañón es una de las últimas joyas de la cantera del Celta de Vigo

Giráldez asume la culpa del mal arranque del Celta de Vigo

El Celta de Vigo no arrancó bien el pasado curso en Liga y no lo ha hecho esta temporada tampoco. Claudio Giráldez, tirando también de sus campañas en el Celta Fortuna, reconoció que no es lo normal que sus equipos empiecen bien la competición: "Pues creo que es responsabilidad mía. Si sumo mis años con el Celta Fortuna, creo que hemos arrancado bien en uno de todos ellos. Tenemos que seguir evolucionando en cómo poder arrancar y ser competitivos con resultados desde antes. Creo que, salvo la primera temporada mía que arrancamos en Primera División, que hacemos dos victorias en casa y luego, a partir de ahí, tampoco tenemos demasiados buenos resultados, sí que empezamos con dos victorias en casa".

La inclusión de Sebastián Cáceres

Uno de los últimos fichajes en el mercado del Celta de Vigo ha sido el zaguero Sebastián Cáceres. A pesar de que el uruguayo recaló hace poco en el club olívico, Giráldez lo ha incluido en la lista para medirse al Getafe por llegar a España con ritmo competitivo desde México. "Viene de competir, lleva creo que incluso más ritmo que nosotros de competición ahora mismo y lo hemos visto muy bien en lo físico. Por eso le metemos en convocatoria ya y creo que, como decía, es un jugador para rendimiento inmediato, acostumbrado a competir cada pocos días, como es la Liga allí en México. Viene de ritmo de competición ya y creo que se puede adaptar a varias posiciones", afirmó el técnico del Celta de Vigo.