Sebastián Cáceres recuerda el mensaje de Claudio Giráldez: "Me convenció totalmente"

El defensa ya es celeste y llega convencido por Claudio Giráldez: "Era el lugar al que tenía que venir". El uruguayo se define como "competitivo y agresivo" y ve en el Celta "una muy linda oportunidad" para dar el salto a LaLiga

El Celta de Vigo ya suma un refuerzo más para la defensa como el de Sebastián Cáceres. El defensa viene del Club América y firma hasta junio de 2027. De esta manera, el uruguayo espera poder debutar con el conjunto de Claudio Giráldez en la próxima jornada, tras no poder hacerlo ayer jueves en el duelo ante la Real Sociedad en Anoeta. Antes que ello, el jugador ha sido presentado oficialmente por el club gallego.

En este sentido, Sebastián Cáceres ha hablado por primera vez como jugador del Celta de Vigo, ofreciendo una primera valoración en los canales oficiales del club. El defensa ha describido el estilo del equipo, además de esperar "adaptarme muy bien" a lo que propone Claudio Giráldez, sobre el que también ha hablado. El técnico fue clave para su llegada: "Me dejó claro que era el lugar en el que tenía que venir".

Sebastián Cáceres: "El Celta es un equipo que intenta tener protagonismo"

De esta manera, Sebastián Cáceres se definió así mismo: "Me definiría siendo muy competitivo, agresivo y siempre atento para respaldar al compañero. Esas son mis características principales".

Además, el nuevo jugador del Celta de Vigo valoró el estilo que lleva a cabo el equipo dirigido por Claudio Giráldez: "El Celta es un equipo que intenta tener protagonismo, que quiere tener la pelota en campo rival y que también quiere presionar, entonces ser competitivo y agresivo creo que va a sumar en esa parte. Espero adaptarme muy bien".

Sebastián Cáceres: "Es una muy linda oportunidad"

Por otro lado, Sebastián Cáceres hizo una valoración del Celta de Vigo: "Es un equipo que va en crecimiento, que viene haciendo las cosas muy bien. Después, también la charla que tuve con Claudio me dejó claro que era el lugar al que tenía que venir, me convenció totalmente. Es una muy linda oportunidad después de tanto tiempo buscando de dar este salto para jugar en la Liga. Este es el mejor equipo para eso".

Además, el uruguayo añadió que habló "con Vecino antes de venir, que lamentablemente ya no está por el tema de su lesión, y me habló muy bien del equipo, de la ciudad, del grupo... Me convenció también antes de poder estar aquí. Me habló de la parte futbolística y de la parte humana. También hablé con Néstor Araújo y me dijo lo mismo. Cuando todo el mundo te habla tan bien del lugar es imposible no querer estar aquí".

Por último, Sebastián Cáceres destacó su motivación con su fichaje por el Celta de Vigo: "Estoy con muchas ganas de formar parte del grupo, de poder sumar en la cancha y con mucha ilusión de poder conseguir cosas".

Así fue la negociación por el fichaje de Sebastián Cáceres

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, explicó cómo fueron las negociaciones por el fichaje de Sebastián Cáceres: "Fueron sumamente difícil y se resolvieron unas horas antes del cierre, con la diferencia horaria con México y con América jugando en Los Ángeles. Fueron horas muy estresantes porque quedarnos sin ese defensa central habría dejado un hueco grande".

Tras ello, el director deportivo del Celta de Vigo ha explicado, tras el cierre del mercado de fichajes, que "las plantillas siempre son mejorables y siempre queda la sensación de que pudiste hacer algo más en algún sector, pero a mí me parece que tenemos una plantilla equilibrada, planificada y competitiva". El club gallego firmó las llegadas de Aleix Febas, Javi Galán, Faye, Abdoulaye, Couhaib Driouech y Sebastián Cáceres.

Por último, Claudio Giráldez, que asumió la crisis del Celta, valoró el fichaje de Sebastián Cáceres: "Es un jugador que creo que puede encajar con lo que es el equipo. Creo que nos va a dar un nivel de agresividad, de duelo, que nos viene bien ahí atrás. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de atrás, incluso de lateral en un momento determinado. Es un jugador dinámico, móvil, agresivo. En el Mundial ha estado muy bien".