Sebastián Cáceres, nuevo fichaje del Celta hasta 2030

El club celeste apura las últimas horas del mercado con una incorporación de peso para su defensa; cierra un acuerdo con el Club América por un internacional uruguayo que firma por cuatro temporadas y que llega con una amplia experiencia en el fútbol mexicano y en competiciones internacionales

El Celta ha hecho oficial el fichaje de Sebastián Cáceres, procedente del América de México.Imago

El RC Celta ha cerrado el fichaje de Sebastián Cáceres en el tramo final del mercado estival. El conjunto vigués ha alcanzado un acuerdo con el Club América para hacerse con los servicios del central uruguayo, que se compromete con la entidad celeste hasta junio de 2030, aunque todavía debe superar el correspondiente reconocimiento médico.

La llegada del defensa supone una apuesta por un futbolista con experiencia al más alto nivel y que conoce además lo que significa competir por títulos. A sus 27 años, Cáceres aterriza en Vigo después de seis temporadas y media en México y siendo internacional absoluto con Uruguay.

Un refuerzo de lujo para la defensa de Claudio Giráldez

El Celta incorpora a Cáceres pensando especialmente en reforzar una zaga que tendrá que afrontar una temporada especialmente exigente. El equipo dirigido por Claudio Giráldez compite este curso en tres competiciones, por lo que la profundidad de plantilla se convierte en un factor determinante.

El central uruguayo destaca por su capacidad para anticiparse a los atacantes, defender lejos de su propia área y participar en la salida de balón, características que encajan en la propuesta futbolística del técnico celeste, basada en una defensa valiente y con muchos metros a la espalda.

Más de 200 partidos con el Club América

Cáceres llega procedente del Club América mexicano, donde se ha convertido en uno de los defensas importantes durante los últimos años. El uruguayo permaneció seis temporadas y media en el conjunto azulcrema y superó los 200 partidos oficiales.

En ese periodo tuvo además la oportunidad de levantar varios títulos. Su palmarés en México incluye tres Ligas MX consecutivas, además de un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Su etapa en el fútbol mexicano le ha permitido adquirir una importante experiencia competitiva y enfrentarse regularmente a partidos de máxima exigencia. Ahora ha decidido dar un salto a LaLiga para afrontar su primera aventura en el fútbol europeo.

Internacional con Uruguay y presente en el Mundial

El nuevo jugador del Celta también cuenta con una consumada experiencia internacional. Cáceres se formó en las categorías inferiores del Liverpool de Montevideo, club con el que debutó profesionalmente en 2017.

En enero de 2020 dio el salto al fútbol mexicano y su progresión terminó llevándole a la selección absoluta de Uruguay. Su debut con la 'Celeste' se produjo en 2022 y desde entonces ha formado parte de distintas convocatorias para grandes torneos.

El defensa disputó la Copa América de 2024 y también estuvo con Uruguay en el Mundial de 2026, una experiencia que refuerza todavía más su perfil como futbolista preparado para partidos de máxima presión.

El sexto fichaje del Celta este verano

Con la llegada de Cáceres, el Celta suma ya seis incorporaciones durante el mercado de verano. El uruguayo se une a Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Couhaib Driouech y Altay Bayindir, en una ventana de fichajes en la que el conjunto vigués ha buscado aumentar las alternativas disponibles para Giráldez.

La operación se produce cuando apenas quedan horas para el cierre del mercado, pero el club ha conseguido cerrar una incorporación de largo recorrido. Cáceres firma hasta junio de 2030 y, si supera el reconocimiento médico, quedará vinculado oficialmente al Celta para afrontar un nuevo desafío en su carrera.