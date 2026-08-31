Terzić dispara al Athletic en Balaídos: "La actuación ha sido casi perfecta"

El técnico alemán estrena su primera victoria en LaLiga con el conjunto rojiblanco ante un RC Celta de Vigo desbordado y reivindica una identidad basada en presión, intensidad y control

El Athletic Club encontró en Balaídos la primera victoria de la temporada y, sobre todo, la primera gran muestra del fútbol que quiere implantar Edin Terzić. El conjunto rojiblanco derrotó al Celta por 0-2 gracias a los goles de Álex Berenguer y Robert Navarro.

La victoria tuvo un sello reconocible: presión alta, intensidad, solidaridad defensiva y capacidad para aprovechar los errores del rival. Terzić terminó especialmente satisfecho con la actuación, aunque lanzó un mensaje ambicioso: espera que este no sea el techo de su Athletic.

Terzić encuentra en Balaídos el Athletic que estaba buscando

El técnico alemán no escondió su satisfacción después de firmar su primera victoria al frente del Athletic. Más allá del marcador, Terzić puso el foco en la manera en la que sus jugadores interpretaron el encuentro.

“Estoy feliz por la victoria y por el partido que han hecho mis jugadores. La primera parte ha sido muy buena, especialmente por la alta presión que hemos realizado”, explicó en rueda de prensa.

El Athletic salió a incomodar al Celta desde el primer minuto y consiguió que el equipo de Claudio Giráldez tuviera muchos problemas para construir. La recompensa llegó además de forma contundente: dos goles en apenas dos minutos, entre el 20 y el 22.

Terzić considera que el resultado incluso pudo ser más amplio. “La actuación ha sido casi perfecta, hemos podido sentenciar mucho antes”, señaló. Una frase que resume la superioridad rojiblanca durante buena parte de la primera mitad.

Berenguer y Robert Navarro castigan los errores del Celta

La presión del Athletic encontró premio en el momento más delicado del Celta. Álex Berenguer abrió el marcador en el minuto 20 con un espectacular disparo y, apenas dos minutos después, Robert Navarro aprovechó una pérdida de Aleix Febas para establecer el 0-2.

La diferencia pudo ser todavía mayor. Radu sostuvo al conjunto gallego con una actuación extraordinaria y evitó que el Athletic sentenciara antes del descanso. El guardameta rumano respondió a un disparo de Oihan Sancet, a un cabezazo de Aymeric Laporte y a un remate a bocajarro de Iñaki Williams.

El propio Berenguer reconoció después que el equipo había encontrado en Vigo la línea que buscaba su nuevo entrenador. “Creo que hoy hemos visto al Athletic que queremos, creo que se ha visto la línea que quiere el míster y hemos hecho un gran partido”, explicó.

La lectura no se quedó en el resultado. Para el atacante, el triunfo confirma que el equipo ya está asimilando las exigencias de Terzić.

Galarreta convence a Terzić en el centro del campo

Uno de los nombres propios de la victoria fue Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista fue una de las novedades en el once y respondió con una actuación que convenció especialmente al entrenador alemán.

“Él nos aporta calma y tranquilidad, ha hecho un partido casi perfecto porque no ha perdido demasiados balones”, destacó Terzić.

El técnico considera que esa capacidad para dar pausa puede ser fundamental en su proyecto. El Athletic necesita jugadores capaces de interpretar cuándo acelerar y cuándo asegurar la posesión, especialmente cuando el rival consigue superar la primera línea de presión.

“En ese puesto creo que nos ayudará mucho, lo necesitamos”, concluyó sobre Galarreta.

Su actuación fue una de las noticias positivas de una noche en la que Terzić pudo comprobar que tiene diferentes herramientas para construir el equipo que pretende.

Berenguer marca la línea que quiere seguir el Athletic

El triunfo permite al Athletic mirar hacia delante con una sensación muy diferente. Después de un inicio condicionado por la expulsión ante el Sevilla y una derrota en el Camp Nou, el equipo consiguió en Vigo traducir sus buenas sensaciones en tres puntos.

Berenguer lo resumió con claridad: “El partido de Vigo es la línea a seguir”. El atacante explicó que el Celta aumentó su presión tras los cambios del descanso, pero que ese escenario también permitió al Athletic explotar los espacios.

“Nos metimos en bloque bajo para salir a la contra. Así hemos tenido varias ocasiones para marcar, sobre todo al final del partido”, añadió.

Terzić, por su parte, quiso rebajar cualquier exceso de euforia. La victoria da confianza, pero no cambia su hoja de ruta: “Esperemos que no haya sido la mejor actuación del Athletic en esta temporada”.

Ese es precisamente el mensaje que sale de Balaídos. El Athletic ya ha encontrado el resultado que necesitaba, pero Terzić quiere que lo ocurrido en Vigo sea el principio de una evolución, no el punto máximo del equipo.