MotoGP 2026 GP Aragón en directo | La carrera del Gran Premio de Aragón de motociclismo con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP, en plena lucha entre Marc Márquez y Jorge Martín por el Mundial

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Aragón 2026 de MotoGP

La pelea por el Mundial está que arde, con Bezzecchi y Marc Márquez recortándole puntos a un Jorge Martín que, en el Sprint, sólo pudo ser quinto y que tratará de minimizar daños este domingo

Marc Márquez ganó el Sprint del Gran Premio de Aragón de MotoGP, como se preveía, pero reconoció que había mostrado sus cartas y que, en la carrera que ese disputa este domingo, Bezzecchi era el favorito.

El piloto de Cervera sigue siendo el mejor en Motorland, pero las Ducati ya no son las motos claramente dominantes y las Aprilia daban la cara, incluso, en un circuito desfavorable para ellas.

Hay que recordar lo ocurrido en la Clasificación, que Bezzecchi saldrá desde la 'pole', con Marc Márquez y Alex Márquez en la misma línea; Raúl Fernández, Jorge Martín y Pedro Acosta -que pudo mantener el sexto puesto a pesar de la caída, en la segunda; Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia y Johann Zarco, en la tercera; y Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli, en la cuarta. Sólo dos Ducati en los seis primeros puestos.

Bezzecchi, el hombre a batir

Bezzecchi, al manillar de su Aprilia RS-GP, demostró su velocidad a una vuelta y logró su tercera pole de la temporada. El piloto de Aprilia, además, estableció un nuevo récord absoluto en MotorLand Aragón durante la sesión de clasificación. El de Rimini ya había logrado imponerse en las sesiones de entrenamientos de los Grandes Premios de Tailandia, disputado en Buriram, e Italia, en Mugello.

En el Sprint, los Márquez aprovecharon su conocimiento del circuito, adelantaron a Bezzecchi antes de la primera curva y no dejaron que les superara, pero ahora está avisado para este domingo y tratará de cerrar puertas de inicio.

En la pelea entre Aprilia y Ducati se metió un espectacular Pedro Acosta, que tiene mucho que decir en este final de temporada y, sin proponérselo, puede dar y quitar en la lucha por el campeonato del mundo de MotoGP