Jorge Martín se rinde antes de empezar en Aragón: "No sé si mañana voy a estar muerto, no voy a estar pensando en Valencia"

El madrileño afronta el certamen aragonés sabiendo el favoritismo de su compatriota Marc Márquez y temiendo que se le acerque demasiado en la tabla

Aunque Marc Márquez lo niegue y quiera quitarse presión, ha llegado el momento clave de su temporada. No será definitivo si lo gana, pero podría serlo si hace un mal papel en él y Jorge Martín gana.

Sin embargo, el madrileño ha comparecido en el Media Day del Gran Premio de Aragón con cierto pesimismo sabiendo que el catalán es el rey en dicho trazado. Como si hubiese tirado la toalla antes de tiempo.

El piloto de Aprilia ya da por ganador al de Cervera y piensa en quedar lo más cerca de él tanto el sábado como el domingo para, de esta forma, seguir teniendo un buen colchón de puntos en la clasificación general del Mundial.

Y eso que en Gran Bretaña fue quien más parte del botín se llevó tras ganar la sprint del sábado y ser segundo en la dominical: "Será muy, muy complicado, pero ahora mismo no es mi lucha ganarle aquí o no. Lo voy a intentar, pero para mí es importante centrarme en mi trabajo, en seguir mejorando con la Aprilia, reconfirmar que sigo siendo competitivo, como lo fui en Silverstone, y poquito más".

Cuestionado por si se conformaría con ser segundo, Martín lo tiene clarísimo: "Sería un buen resultado. Hace dos años fue el que hice, y lo firmaría, pero bueno, en las carreras nunca sabes".

Líder en solitario y con su compañero Marco Bezzecchi como máximo perseguidor a 31 puntos de distancia, el madrileño no quiere oír hablar de su segunda corona mundial: "No sé si mañana voy a estar muerto, así que no voy a estar pensando en Valencia, ni mucho menos. Lo importante es que me siento preparado, fuerte, entrenando me he encontrado muy cómodo, y creo que estoy mejor de lo que estaba en Silverstone. A ver si me va igual".

El primer paso en Aragón tiene claro cuál debe ser

El campeonato del mundo en MotoGP está tan igualado que no hay ningún favorito en las carreras. Y prueba de ello es la temporada irregular que está viviendo el propio líder: "Tengo ganas de confirmar nuestra velocidad. Seguro que tendremos trabajo por hacer, porque las dos últimas carreras han sido una montaña rusa, con altos y bajos. Pero queremos reconfirmar la velocidad de Silverstone. Estar mañana en el Top 5 sería importante".

En este sentido, hasta que no vea cómo se siente sobre la moto, no se atreve a pronosticar cómo le irá: "Aquí será la misma historia de siempre: salir y ver cómo voy. Mi equipo cada vez me conoce más, sabe más lo que necesito cuando llego a una pista en la que antes no había rodado con la Aprilia, y ya me preparan una base que, digamos, me funciona mejor. Ya empezar con esa base me irá mejor que otras veces, pero MotorLand es una pista que es peculiar. El año pasado rodaron muy rápido, mucho más que la última vez que estuve aquí. Así que mentalmente seguro que tendré que adaptarme".

Por otro lado, ha confirmado que las mejoras de Aprilia van llegando: "Las sensaciones de delante, que eran un poco lo que buscaba, van mucho mejor. La estabilidad también. Pero siempre se puede mejorar, intentaremos seguir dando pasitos en esa dirección, pero está claro que la moto funciona muy bien, va bien en todos los circuitos y está muy balanceada. Así que será ver mañana qué necesitamos aquí, y seguir en esa dirección".

Por último, 'Martinator' le ha mandado un mensaje de ánimo a su compañero Ai Ogura, quien se perderá el certamen por lesión: "Espero que esté bien después de la operación y que vuelva cuanto antes. Es uno de los pilotos más fuertes de la parrilla. Hay que desearle ánimo. Son cosas que pueden pasar, y está claro, yo el año pasado me lesioné entrenando, de forma muy grave, tratando de volver a competir. Al final te estás preparando para llegar lo más fuerte posible y son cosas que pueden pasar".