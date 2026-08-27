La postura de Álvaro Fidalgo en el Betis a cinco días del cierre de mercado

Fuentes muy cercanas al ovetense revelan que sus intenciones no han cambiado pese a su ostracismo en el inicio liguero, sin descartar ningún escenario en el caso de que el club le abriera la puerta sobre la bocina

Fidalgo no ha jugado ni un minuto en lo que va de curso.IMAGO

Álvaro Fidalgo regresó antes de sus vacaciones tras el Mundial para poder trabajar junto al resto del grupo el máximo tiempo posible en su primera pretemporada como verdiblanco con el afán de revertir la dinámica sufrida en la recta final del curso pasado.

Así las cosas, el centrocampista asturiano, firmado en enero, terminó la temporada con un rol muy secundario después de haber comenzado su periplo bético con protagonismo y su deseo era alterar este escenario ahora que iniciaba el curso desde el principio como verdiblanco.

Sin embargo, su rol en la plantilla no ha cambiado en el arranque de la presente campaña, más bien al contrario, pues Pellegrini ha evidenciado en los dos primeros partidos que el internacional azteca ocupa uno de los últimos lugares dentro de sus preferencias para del centro del campo.

Fidalgo no ha jugado ni un minuto en el arranque liguero

Tanto es así que no lo ha utilizado ni un solo minuto en las dos jornadas iniciales contra Real Sociedad y Valencia a pesar de haber entrado en sendas convocatorias.

Ahora mismo es el único centrocampista, junto al lesionado Lo Celso, que no ha tenido ninguna oportunidad, lo que genera preocupación tanto en el futbolista como en el seno del club, que ve como su apuesta invernal no termina de cuajar.

A pesar de su pérdida de protagonismo en el ejercicio anterior, la hoja de ruta de la dirección deportiva ha contemplado desde el inicio su continuidad por la confianza depositada en sus cualidades y se han antepuesto otras salidas, pero es cierto que, tras no jugar ni un minuto, ha comenzado un runrún acerca de su posible salida si llegara una oferta que convenza, contexto en el que la voluntad de Fidalgo resulta fundamental.

Fidalgo desea quedarse en el Betis si no le abren la puerta

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido saber a través de fuentes muy cercanas al ovetense que su intención y la de su entorno es permanecer en La Palmera con la esperanza de poder darle la vuelta a su situación actual.

No obstante, tampoco se cierra en banda a poner fin a su aventura heliopolitana en el caso de que el club decidiera a abrirle la puerta en los últimos días de mercado motivado por las decisiones de Pellegrini y la necesidad de realizar una venta.

Rechaza volver a México

El futbolista no desea salir a día de hoy a pesar de que no ha contado hasta ahora para el míster, pero en el caso de tener que hacerlo sobre la bocina tiene claro que su siguiente paso no sería regresar inmediatamente a América o al fútbol mexicano.

De esta forma, como señalan a esta redacción, su idea es continuar su carrera en el fútbol europeo y tratar de abrirse el hueco que, por ahora, no ha conseguido en el Betis.

En cualquier caso, desde el club no se ha filtrado a día de hoy que se piense en su marcha más allá de las lógicas especulaciones, y Fidalgo tampoco planea forzar en ningún caso su adiós.