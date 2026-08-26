El Betis aterriza en la Champions League: el sorteo, los rivales en la Fase Liga y los ingresos millonarios que ya tiene asegurados

Este jueves, día 27 de agosto, será un día histórico para el conjunto verdiblanco, que partirá desde el Bombo 2 y conocerá a los ocho equipos que tendrá como rivales: ya sabe que como poco le caerán dos 'cocos' y mantiene los dedos cruzados en pos de evitar a los rivales más temibles del resto de recipientes estamentales

Ahora sí que sí, llegó el día que toda la afición ha estado soñando durante 21 años: el Real Betis regresa oficialmente a la UEFA Champions League con su presencia entre los 36 clubes que participarán en el sorteo de la Fase Liga que se celebra en la tarde de este jueves en el Monaco. En la noche de este miércoles ha finalizado la última ronda previa y se han conocido los últimos integrantes de las bolas de los bombos del pomposo Foro Grimaldi de la capital del Principado.

Es decir, el conjunto verdiblanco ya conoce a sus posibles rivales y también puede ir echando cuentas de los millonarios ingresos que tiene asegurados y que multiplicará a poco que la cosa pinte medio bien: de entrada, como mínino puede contar con unos 20 millones de euros. Este jueves se definirá los emparejamientos y el próximo sábado día 29 saldrá el calendario con los horarios de cada una de las ocho jornadas de la liguilla que arrancará el próximo 8 de septiembre. Toca disfrutar de lo que se ha ganado merecidamente.

Los posibles rivales del Betis en el sorteo de la Fase Liga de la UEFA Champions League

En este formato estrenado el pasado curso, cada uno de los 36 participantes disputa ocho partidos (cuatro como local y cuatro de visitante) contra ocho rivales diferentes, dos de cada uno de los cuatro bombos. Es decir, como el Betis no puede jugar en la Fase Liga con equipos españoles, le tocarán seguro dos rivales entre PSG, Bayern, Liverpool, Manchester City, Arsenal o Inter.

Aston Villa, Manchester United o Borussia Dortmund serían principales balas a esquivar del Bombo 2; mientras que Napoli, RB Leipzig, Lille, Feyenoord, Como, Stuttgart o Lens se postulan como los oponentes a priori más complicados en los dos últimos bombos. Los últimos equipos en sumarse saldrán de los cuatro partidos de vuelta de este miércoles: AEK Atenas - Levski Sofia (0-0 en la ida), Olympique de Lyon - Fenerbahçe (1-1), NK Celje - Slovan Brastilava (1-1), Viking FK - Dinamo Zagreb (2-2).

La composición de los bombos

Bombo 1: el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid estarán entre los cabezas de serie, junto con el vigente bicampeón, el París Saint-Germain, el FC Bayern de Múnich alemán, el Liverpool FC, el Manchester City y el Arsenal FC ingleses y el FC Inter de Milán italiano.

Bombo 2: el Real Betis comparte recipiente con los ingleses del Aston Villa y el Manchester United, el Borussia Dortmund alemán, la AS Roma italiana, los portugueses del Sporting CP y el FC Porto, el Club Brujas belga y el PSV Eindhoven neerlandés.

Bombo 3: el Villarreal CF está junto a SSC Napoli, RB Leipzig, Feyenoord de Rotterdam, LOSC Lille, Bodo/Glimt, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Aún debe sumarse uno más.

Bombo 4: el grupo de las 'cenicientas' tiene a rivales de calidad como el VfL Stuttgart, Como 1907 o RC Lens. También están el Slavia Praga, el LASK o el Sabah FK a la espera de los partidos de este jueves.

El Betis se asegura un ingreso mínimo de 19 millones de euros en la Champions League 26/27

Según los datos comunicados por la UEFA a las distintas federaciones nacionales, el dinero se dividirá en tres partidas: una cantidad igual por entrar en la fase liga de cada competición, otra por rendimiento y otra denominada 'vallue pillar', una variable que combina el mercado audiovisual de cada país con los coeficientes europeos de los clubes, por lo que cada participante recibe una cantidad diferente.

En este sentido, la UEFA ha detallado que, sólo por participar, cada uno de los 36 clubes partipantes en la Fase Liga recibirá una asignación de 18,62 millones de euros que se irán ampliando en función de sus méritos deportivos. Así, por cada victoria que sume el Betis ingresará 2,1 millones más y cada empate le reportará 700.000 euros, quedando sin compensación las derrotas.

El siguiente salto de calidad lo daría meterse entre los 24 equipos clasificados para la siguiente ronda, ya sea a través de la previa equivalente a unos dieciseisavos o los que van directamente a octavos. Con independencia del resultado deportivo, la UEFA calcula que repartirá 853 millones de euros más entre todos sus participantes en concepto de 'vallue pillar' -lo que hasta hace poco se llamaba 'market-pool'-.

Los premios por avanzar eliminatorias: Fase Liga, octavos de final, cuartos, semifinales y final en el Metropolitano

La UEFA dará una prima por clasificación en la Fase Liga en la cual cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275.000 euros. El último clasificado recibirá una parte 275.000 euros y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes. También habrá un bonus adicional para los que pasen directamente a octavos: los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán dos millones y los situados del noveno al decimosexto, un millón.

A partir de ahí, la clasificación para los octavos de final supondrá 11 millones de euros extra de ingresos; alcanzar los cuartos de final sumaría 12,5 millones de euros a la cuenta y estar en las semifinales vale otros 15 millones. Como colofón, cada uno de los dos finalistas recibirá 18,5 millones y el campeón aumentará el premio en 6,5 millones más. La lucha por el título se celebrará el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid. Manuel Pellegrini sigue haciendo historia.