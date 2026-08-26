El Betis apunta al prometedor delantero del Marsella Antoine Valero

Dentro de su búsqueda de joyas en el panorama internacional, el Betis ha puesto su punto de mira en el prometedor delantero de Marsella, aún sin contrato profesional y con una producción goleadora que ha llamado la atención

La dirección deportiva del Betis dedica tiempo y recursos a la caza de jóvenes talentos a nivel internacional con vistas a rentabilizarlo en un futuro ya sea a nivel deportivo o económico o en ambas direcciones, lo que se refleja en operaciones realizadas en los últimos mercados y en las informaciones de última hora procedentes de Francia.

Y es que, en su afán de incorporar a estrellar en ciernes, el Betis ha puesto el punto de mira en una de las grandes promesas del Olympique de Marsella, un delantero de 18 años que está llamando la atención en el Vélodrome.

El Betis quiere aprovechar la situación contractual de Antoine Valero

De ese modo, el prestigioso diario L'Equipe afirma que en La Palmera están muy interesados en hacerse con los servicios de Antoine Valero, delantero centro de 2018 que se erige en una de grandes esperanza en el club marsellés y es internacional sub 19 con Francia.

En este sentido, dicha fuente apunta que los verdiblancos tratan de aprovechar su situación contractual para convencerle y que continúe con su evolución en la cantera verdiblanca. Y es que, a día de hoy, tiene un contrato de formación hasta junio de 2028 y todavía no ha firmado como profesional, circunstancia que lo convierte en atractivo y lo sitúa en la agenda de varios clubes, pues, además del Betis, también han movido ficha el Lens y el Troyes.

Ante esta situación y el riesgo de perderlo, el Marsella habría presentado una oferta a su canterano para renovarlo y que firme su contrato profesional, por lo que ahora Valero tendrá que decidir entre seguir en el club de su ciudad natal o cambiar de aires por las opciones que dispone sobre la mesa.

Su producción goleadora ha llamado poderosamente la atención

Lo cierto es que la producción realizadora de Valero en los escalafones inferiores del Olympique ha llamado poderosamente la atención en el país galo y más allá de las fronteras, pues la campaña pasada hizo 23 goles en 32 partidos, repartidos en el Marsella sub 19, la Youth League y el segundo equipo, que milita en la quinta categoría.

Estas cifras han propiciado ya su salto al Marsella B, en el que ya disputó encuentros siete encuentros el curso anterior con un magnífico balance de cuatro aciertos. Acierto que también ha trasladado a la selección francesa, pues en los tres encuentros que ha participado con la Sub 19, ha anotado un total de dos dianas.

El escaparate de la Youth League también ha contribuido a que lo consideren más allá de las fronteras galas, pues anotó dos goles y dos asistencias, una de ellas ante el Real Madrid, en solo cuatro duelos.