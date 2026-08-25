Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Valencia: Valles levantó el muro bético y Pablo García derribó el valencianista

El meta rinconero, ayudado por una defensa remodelada pero tremendamente sólida, sentó las bases de un triunfo coronado por los cambios de Pellegrini, los detalles de Parrott y el golazo del canterano

El Betis creció desde atrás en Mestalla con Valles como base de un muro completamente remodelado y culminó el triunfo merced a los cambios introducidos por Pellegrini en el día soñado por Pablo García.

El canterano y Parrott, con las ayudas inestimables de Isco, de Fran García y Bellerín, revolucionaron el ataque bético después de haberse sostenido sobre la firmeza de una zaga casi impenetrable, reflejo de que este Betis puede compaginar solidez con amplia dosis de talento ante un Valencia que le exigió.

Llorente y Valentín Gómez brillaron, Facundo Bernal se multiplicó y el míster entendió que hoy había que sentar a Fornals antes de tiempo para buscar nuevas ideas y más contundencia, la que aportó el de Alcosa y el flamante fichaje de Fajardo en su debut.

Las notas verdiblancas frente al Valencia:

Álvaro Valles: 9

El rinconero protagonizó una doble parada salvadora en la primera mitad a Danjuma y Sato que mantuvo el empate a cero y tras el tanto de Pablo García brindó los tres puntos con una intervención brutal ante Sadiq.

Ángel Ortiz: 5

Jugó de inicio en lugar de Bellerín y al poco de comenzar cometió un fallo en un despeje que pudo costar caro al Betis, pero se repuso y se mostró firme en tareas defensivas. En ataque apenas percutió y le faltó doblar en más ocasiones a Antony.

Diego Llorente: 8

En su primera titularidad este curso, lideró la zaga con un poderoso juego aéreo que menoscabó la peligrosidad de los centros del Valencia, anulando por completo a Hugo Duro. en la segunda parte firmó un corte providencial

Valentín Gómez: 8

Partió como central y demostró nuevamente que es una opción tremendamente válida para Pellegrini, porque entiende cuando debe salir de zona y cómo, y acudió muy rápido a tapar la espalda de Junior. Como pero, alguna duda al sacar el balón, lo que corrigió con los minutos.

Junior Firpo: 5

Pellegrini le otorgó la oportunidad y se apreció falta de confianza, sobre todo a la hora de dar un paso al frente. No cometió errores, pero necesitó ayudad de Valentín Gómez, se cargó con amarilla en la primera mitad y estuvo poco participativo en ataque. Primer sustituido.

Facundo Bernal: 7

Mantiene un nivel muy alto por su inteligencia posicional y contudencia para ejecutar el corte. Apareció siempre que hizo falta, con coberturas extraordinarias por el centro y en banda, y cumplió en la faceta de iniciar jugadas. Físico, templanza e intensidad.

Deossa: 6

Oportunidad de oro en su posición para reivindicarse en la recta final del mercado y se mostró con ganas, pero le costó entrar en el partido y aparecer por dentro. Con el paso de los minutos creció con sus arrancadas y en la segunda parte aportó llegada con disparos desde fuera del área.

Fornals: 5

Pellegrini se lo dijo en la pausa de hidratación de la primera aparte, el Betis necesitaba que apareciera más en zona de influencia, porque hasta ese momento solo había aportado en la salida. Sumó un poco más, pero lejos de de su nivel habitiual.

Antony: 7

Se le nota suelto, ya sin molestias, lo que le convierte en una de las principales armas del Betis. En Mestalla activó al equipo en la primera parte con varias penetraciones verticales y muchísima presencia, y en la segunda continúo como protagonista, volcando el peligro por su banda.

Rodrigo Riquelme: 5

Está muy motivado y lo intentó una y otra vez pegado a la izquierda, si bien no sorprendió como contra la Real y le costó hallar espacios en la poblada defensa valencianista. Cambiado a la hora de partido.

Cucho Hernández: 6

Trabajó a destajó en todo el frente del ataque para abrir huecos y estar en el sitio. En el arranque pidió más apoyo, balones más al pie y cuando lo tuvo se asoció, si bien no pudo ponerse de gol.

Manuel Pellegrini: 7

El Ingeniero apostó por rotaciones y curiosamente la demarcación que menos lo notó fue la que más retocó, la zaga, pero faltaba frescura con el balón, lo que primero quiso corregir en la pausa de hidratación y luego consiguió con los cambios, claves en el gol de Pablo García. Buena lectura.

Isco: 6

Dispuso de más de media hora y, tras intentar una locura casi desde el medio del campo, se notó su presencia en la elaboración en los últimos metros, con pases filtrados y asociaciones.

Fran García: 7

Apareció en ataque más que Junior y dejó su huella con su preciso pase en el tanto de Pablo García. Salto este curso en la banda zurda.

Troy Parrott: 8

Tuvo el gol a los pocos segundos de debut como bético, pues cogió la espalda a la defensa pero su disparo se marchó por muy poco. Después participó en la jugada del gol al dejársela de cara a Pablo García. Estreno ilusionante.

Bellerín: 7

En su primera acción dejó solo a Troy Parrott con un pase medido y después llegó por el carril central para rematar, reflejo de que entró bullicioso y con aportación arriba.

Pablo García: 9

Muy bullicioso como siempre, aportó frescura en ataque y encontró el premio que tanto había buscado con un golazo en una contra que el mismo inició en campo propio. Justo ahora que se sigue negociando su salida.