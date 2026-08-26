La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026
La victoria del Betis en Mestalla abre la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles, con espacio también para los planes del Sevilla en el mercado y la reaparición de Carlos Alcaraz
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026:
- VALENCIA 0-1 BETIS: SABE A GLORIA
El Betis se impone al Valencia con un golazo de Pablo García en la recta final y sostenido por las intervenciones clave de Álvaro Valles ante un rival exigente; el triunfo permite mandar en la tabla a los dos clubes hispalenses, los únicos con seis puntos
- A POR MÁS
José Ignacio Navarro señala en la presentación de Ure y Kochorashvili que hay capacidad para más inscripciones y apunta a Rubén Vargas y Agoumé
- PREGUNTA POR EL DELANTERO RATKO
El Sevilla se interesa por el serbio y tiene dos extremos más sobre la mesa: Tay Abed y Gabri Martínez
- CARLOS ALCARAZ REGRESA A LO GRANDE
El tenista murciano se luce en el US Open en su reaparición oficial con Serena Williams como pareja improvisada