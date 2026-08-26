La victoria del Betis en Mestalla abre la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles, con espacio también para los planes del Sevilla en el mercado y la reaparición de Carlos Alcaraz

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026:

- VALENCIA 0-1 BETIS: SABE A GLORIA

El Betis se impone al Valencia con un golazo de Pablo García en la recta final y sostenido por las intervenciones clave de Álvaro Valles ante un rival exigente; el triunfo permite mandar en la tabla a los dos clubes hispalenses, los únicos con seis puntos

- A POR MÁS

José Ignacio Navarro señala en la presentación de Ure y Kochorashvili que hay capacidad para más inscripciones y apunta a Rubén Vargas y Agoumé

- PREGUNTA POR EL DELANTERO RATKO

El Sevilla se interesa por el serbio y tiene dos extremos más sobre la mesa: Tay Abed y Gabri Martínez

- CARLOS ALCARAZ REGRESA A LO GRANDE

El tenista murciano se luce en el US Open en su reaparición oficial con Serena Williams como pareja improvisada