30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026

La victoria del Betis en Mestalla abre la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles, con espacio también para los planes del Sevilla en el mercado y la reaparición de Carlos Alcaraz

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de agosto de 2026:

- VALENCIA 0-1 BETIS: SABE A GLORIA

El Betis se impone al Valencia con un golazo de Pablo García en la recta final y sostenido por las intervenciones clave de Álvaro Valles ante un rival exigente; el triunfo permite mandar en la tabla a los dos clubes hispalenses, los únicos con seis puntos

- A POR MÁS

José Ignacio Navarro señala en la presentación de Ure y Kochorashvili que hay capacidad para más inscripciones y apunta a Rubén Vargas y Agoumé

- PREGUNTA POR EL DELANTERO RATKO

El Sevilla se interesa por el serbio y tiene dos extremos más sobre la mesa: Tay Abed y Gabri Martínez

- CARLOS ALCARAZ REGRESA A LO GRANDE

El tenista murciano se luce en el US Open en su reaparición oficial con Serena Williams como pareja improvisada

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email